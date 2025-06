Kim są żołnierze, którzy odzyskali nazwiska

Starszy ułan Henryk Czochara (1917–1944) po kampanii francuskiej 1940 r. został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po inwazji na Normandię służył jako strzelec wieżowy w Shermanie. Poległ 9 sierpnia 1944 r. Starszy strzelec Paweł Heczko (1919–1944) pochodził z powiatu cieszyńskiego, w marcu 1942 r. został wcielony do Wehrmachtu i wysłany do Afryki. W maju 1943 r. w Tunisie dostał się do niewoli brytyjskiej, następnie wstąpił do polskiego wojska i otrzymał przydział do 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Poległ 8 sierpnia 1944 r. w czasie bombardowania pod Caen. Starszy strzelec Wacław Kotulski (1908–1944) w marcu 1942 r. na terenie ZSRR wstąpił do 8. Dywizji Piechoty, a w październiku został przetransportowany do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał przydział do 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. 8 sierpnia 1944 r. poległ pod Caen.

Starszy ułan Henryk Czochara (1917-1944) służył jako strzelec wieżowy w Shermanie. Poległ 9 sierpnia 1944 r. Foto: MKiDN

Podporucznik Kazimierz Stafij (1916–1944) po zakończeniu wojny obronnej w 1939 r. udał się do Francji, gdzie służył w 2. Dywizji Strzelców Pieszych, a następnie w 24. Pułku Ułanów. Po inwazji alianckiej na kontynent służył jako radiooperator w Shermanie. Poległ 9 sierpnia 1944 r. pod Estrees-la-Campagne w Normandii. Starszy dragon Józef Śliwa (1923–1944) w kwietniu 1942 r. został wcielony do Wehrmachtu. Do niewoli brytyjskiej dostał się 7 grudnia 1943 r. we Włoszech. Wstąpił do polskiej armii i otrzymał przydział do 10. Pułku Dragonów. Poległ 8 sierpnia 1944 r. pod Cintheaux w Normandii.

Przywrócenie tożsamości na grobach żołnierzy w Langannerie będzie miało miejsce w sierpniu podczas uroczystości upamiętniających udział żołnierzy 1. Dywizji Pancernej w bitwie pod Falaise.

Jak podaje resort kultury, dotychczas w ramach projektu „Zaginieni, ale niezapomniani żołnierze Polskich Sił Zbrojnych” przywrócono nazwiska na grobach dziewięciu żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, pięciu lotników Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii oraz trzech żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Projekt realizowany jest na cmentarzach wojennych we Francji, w Belgii, Holandii, Niemczech oraz we Włoszech.