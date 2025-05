– Prace prowadzone były w profesjonalny sposób, teren był bezpieczny, nie doszło do żadnych prowokacji – podkreślił Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, która była organizatorem ekshumacji.

Naukowcy odkryli dół o wielkości 115 metrów kwadratowych. Kości mieszkańców wsi znajdowały się na głębokości pół metra. Prof. Andrzej Ossowski poinformował, że znaleziono szczątki 42 osób, w tym 11 małoletnich, 16 kobiet i 10 mężczyzn, ponadto 172 artefakty, które posiadali przy sobie (m.in. medaliki, krzyżyki). – Niewątpliwie te rzeczy świadczą, że odnaleziono osoby polskiej narodowości – dodał prof. Ossowski. Pobrany został materiał do badań genetycznych, od 12 maja są one prowadzone w PUM w Szczecinie. Potrwają do końca 2025 r. Badacze mają do dyspozycji materiał porównawczy zebrany od 50 krewnych ofiar.

Podjęte szczątki zostały na miejscu. W sierpniu planowany jest ich pogrzeb na cmentarzu w Puźnikach z udziałem bliskich.

Maciej Dancewicz powiedział, że to nie jest koniec prac w Puźnikach, bowiem nie odnaleziono mniej więcej połowy ofiar. Strona polska wystąpi zatem o poszukiwanie drugiego potencjalnego dołu śmierci, w którym złożono szczątki. Być może znajduje się on w miejscu, gdzie w latach 50. XX wieku prowadzone były prace ziemne związane z budową sieci energetycznej.

Ukraina odrzuciła wniosek IPN o prace ekshumacyjne w Hucie Pieniackiej

Minister kultury Hanna Wróblewska poinformowała, że w trakcie procedowania jest 26 wniosków złożonych przez podmioty ze strony polskiej i trzy z Ukrainy. Ale prof. Karol Polejowski, wiceprezes IPN dodał, że dwa polskie wnioski dotyczą ekshumacji.