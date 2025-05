Leopold Tyrmand: wielbiciel kobiet, jazzu i sportu

„Nie był wcale pajacem, a człowiekiem szalenie serio – mówiła druga żona Leopolda Tyrmanda, Barbara Hoff. – Przede wszystkim niesamowicie pracowitą mrówką. Zorganizowaną, poukładaną, systematyczną i pedantyczną. Wstawał co dziennie o 6 rano, w ogóle mało sypiał, cierpiał na bezsenność – nie spał, gdy się kładłam, dawno był już na nogach, gdy wstawałam. Pisał codziennie od 7 do 12, potem wychodził do kawiarni Czytelnika, na obiad do Literatów, czasem jeszcze na korty, na tenis. Wieczorami – goście, kino, teatr, kolacja w Bristolu. Rzeczywiście był skąpy, ale wyłącznie w stosunku do siebie, dla mnie bowiem (…) zamawiał, co tylko chciałam. Dla mnie nie żałował”.

Leopold Tyrmand przeszedł do historii jako „król bikiniarzy”, co jest raczej krzywdzącą opinią. Był to bowiem człowiek o renesansowej osobowości: erudyta, wielbiciel jazzu i sportu. A do tego znakomity pisarz, którego debiutancką powieść „Zły” przetłumaczono na 18 języków, zaś w Warszawie sprzedawano po jednym egzemplarzu na klienta. Natomiast jego słynny „Dziennik 1954” jest chyba najlepszym obrazem polskich elit kulturalnych epoki stalinizmu.

Jazz i komunizm

„Był tylko o jedno pokolenie przesunięty od swoich żydowskich dziadków – opowiadała publicystka Irena Lasota. – To jest ciekawy temat, ale nie tylko dotyczący Tyrmanda. [Bardziej] dotyczący tego, na ile ludzie z asymilowanych rodzin odcinali się od religii, sposobu życia, chcieli być Polakami i uważali, że nie chcą o tym mówić. On pewne rzeczy ukrywał, on tu żył wiele lat, chciał być polskim pisarzem, pisać po polsku”.

Leopold Tyrmand pochodził z dobrze sytuowanej, spolonizowanej rodziny żydowskiej. W 1938 roku ukończył warszawskie gimnazjum imienia Jana Kreczmara, a następnie wyjechał do Paryża, gdzie studiował na Wydziale Architektury Académie des Beaux-Arts (Akademii Sztuk Pięknych). Po roku przeniósł się jednak na nauki polityczne. Nad Sekwaną po raz pierwszy zetknął się także z amerykańską muzyką jazzową.