A front włoski?

Na froncie włoskim II Korpus Polski od października do końca 1944 r. przebijał się przez obszar Apeninu Emiliańskiego, przełamując kolejne pozycje niemieckie. Działania zaczepne na szerszą skalę podjęto dopiero w kwietniu 1945 r., nacierając wspólnie z Amerykanami w stronę Bolonii. Podniesienie polskiej flagi na ratuszu tego miasta zakończyło szlak bojowy 2. Korpusu. Polskie straty w walkach o Bolonię to około 1,5 tys. żołnierzy, w tym 234 poległych. Niestety, nie wzięła już udziału w tych walkach Samodzielna Brygada Spadochronowa. Bitwa pod Arnhem była jedyną w jej historii.

Lotnicy?

Tak, nie możemy o nich zapominać. W szczytowym okresie walk powietrznych brało udział 14 dywizjonów lotniczych z biało-czerwoną szachownicą: cztery bombowe, osiem myśliwskich i dwa myśliwsko- -rozpoznawcze. Oznacza to, że Polskie Siły Powietrzne były istotnym czynnikiem walki na zachodnim teatrze działań. Natomiast piloci z „ludowego” wojska, z 4. Mieszanej Dywizji Lotniczej i Mieszanego Korpusu Lotniczego, wzięli udział w operacji berlińskiej, wykonując głównie zadania wsparcia wojsk lądowych. Relatywnie znaczący był również wysiłek Polskiej Marynarki Wojennej. Nasi marynarze z krążownika ORP Conrad oraz załogi niszczycieli mieli satysfakcję ze stacjonowania w portach niemieckich i uczestniczenia, już po zakończeniu wojny, w topieniu przejętych u-bootów.

Wojska II Korpusu Polskiego wkraczają do Bolonii. Gen. Klemens Rudnicki (za kierownicą) ściska dłoń gen. Marka Clarka. Gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko siedzi na przednim siedzeniu, 21 kwietnia 1945 r. Foto: Hum Images / Alamy /BE&W

Czy walki o Arnhem, Ardeny i Bredę bardzo nas wykrwawiły?

Straty 1. Dywizji Pancernej – łącznie w Belgii, Holandii i Niemczech – to 2,3 tys. żołnierzy. Nieco wcześniej brygada gen. Sosabowskiego w operacji „Market-Garden” straciła 400 żołnierzy. Jak już wspomniałam, straty II Korpusu w bitwie o Bolonię w kwietniu 1945 r. to ok. 1,5 tys. żołnierzy. Stąd wniosek, że oszczędzano żołnierza, ale był on również lepiej przygotowany do walki, przez to oddziały ponosiły mniejsze straty. W armii, która przyszła ze Wschodu, nie zawsze tak było. Niektórzy dowódcy wywodzący się z Armii Czerwonej szafowali krwią żołnierza. Drastyczny przykład to dowódca 2. Armii, gen. Karol Świerczewski.

Czy polski wkład w koniec wojny jest ważny?

Niewątpliwie tak, co już wcześniej starałam się pokazać. Jednak– to może zabrzmieć obrazoburczo – może nie był tak ważny, jak we wcześniejszych etapach wojny, bo „rozpłynęliśmy się” w masie żołnierzy innych armii. W obliczu kolejnych zwycięstw Hitlera, gdy losy wojny były zmienne i niepewne, wysiłek naszego żołnierza w kampanii norweskiej, francuskiej, w Libii, na morzu i w powietrzu, a przede wszystkim dywersja i wywiad na tyłach wroga, liczyły się szczególnie. Polacy zaś, gdziekolwiek się znaleźli, walczyli, co potwierdzają niezliczone akty osobistej odwagi, niezłomności i męstwa. Generalnie można powiedzieć, że polski wysiłek miał charakter długotrwały i wielopłaszczyznowy. Polska, która pierwsza przeciwstawiła się agresorom wspólnie z Wielką Brytanią i Francją, była współtwórcą koalicji antyhitlerowskiej.