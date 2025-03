Watt tylko usprawnił maszynę parową. W jaki sposób? Radykalnie zmniejszył ilość opału potrzebną do jej napędzania

Tak więc nie jest prawdą, że podejmujący swoje prace ok. 1769 r. James Watt musiał maszynę parową odkrywać czy wymyślać. Była ona już doskonale znana, zwłaszcza od czasu zainstalowania w wielu angielskich kopalniach tzw. maszyny atmosferycznej Thomasa Newcomena (1664–1729 – angielski wynalazca). Pierwsza z jego maszyn uruchomiona została w 1712 r. w kopalni węgla (Dudley Castle, hrabstwo: Statffordshire), a następne, coraz większe maszyny wykorzystywane były w najzupełniej użytkowym sensie w kolejnych kopalniach Anglii, Francji, Niemiec i wielu innych krajów Europy, głównie do odwadniania kopalń.

Nie jest zatem prawdą, że to Watt wynalazł maszynę parową. Nie jest także prawdą, że to on jako pierwszy upowszechnił zastosowanie maszyn parowych w przemyśle. Na czym więc polega jego zasługa?

Co zrobił James Watt?

Otóż Watt tylko usprawnił maszynę parową. W jaki sposób? Radykalnie zmniejszył ilość opału potrzebną do jej napędzania. Maszyny Newcomena czy Savery’ego zużywały ogromne ilości paliwa, którego energia zamieniana była na użyteczną pracę w stosunku 1:100 (sprawność rzędu zaledwie 1 proc.!). Maszyna Watta była znacznie wydajniejsza, co wynikało z faktu, że Watt miał znacznie lepsze przygotowanie teoretyczne. Jego poprzednicy byli samoukami: Newcomen był kaznodzieją, a Savery – bogatym posiadaczem ziemskim z Kornwalii. Tymczasem Watt miał kontakt z uniwersytetem w Glasgow. Był tam – jakbyśmy dziś powiedzieli – pracownikiem technicznym, bo wytwarzał różne urządzenia potrzebne do eksperymentów naukowych i do zajęć ze studentami. Ale będąc człowiekiem mądrym, korzystał z możliwości słuchania wykładów i zdobywał wiedzę, z której potrafił skorzystać. Dodatkowym szczęśliwym zbiegiem okoliczności w 1763 r. Watt został poproszony o naprawienie modelu maszyny Newcomena należącej do uniwersytetu. Naprawa się udała, ale maszyna pracowała marnie.

W zrozumieniu przyczyny takiej małej sprawności pomogły Wattowi wykłady prof. Josepha Blacka (1728–1799), znanego chemika i fizyka szkockiego, badacza zjawisk związanych ze zmianą stanu skupienia ciał. Dzięki temu Watt uświadomił sobie, że maszyna Newcomena jest mało sprawna, ponieważ zainstalowany w niej cylinder naprzemiennie jest nagrzewany (gdy wpuszczano do niego gorącą parę, pchającą tłok w cylindrze w górę) i chłodzony (gdy wtryskiwano do niego zimną wodę, żeby skroplić parę, wytworzyć podciśnienie i za sprawą ciśnienia atmosferycznego pociągnąć tłok w dół).