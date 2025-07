Metro w krajach i miastach azjatyckich, część II

Metro w Nowosybirsku, Jekaterynburgu i Tblisi

Największy obszar Azji zajmuje azjatycka część Federacji Rosyjskiej oraz kraje obecnie niepodległe, powstałe po rozpadzie ZSRR.

Największym miastem na Syberii, które otrzymało metro, był Nowosybirsk. Budowę podziemnej kolei planowano w tym mieście – trzecim co do wielkości w Federacji Rosyjskiej! – jeszcze w latach 60. XX w., ale pierwsze prace konstrukcyjne podjęto dopiero 12 maja 1979 r. Budowa w warunkach syberyjskich była trudna i trwała ponad 7 lat. Do użytku metro oddano 7 stycznia 1986 r. Nie jest duże: zaledwie dwie linie o łącznej długości 16 km z 13 stacjami. Jego wyróżniającą cechą jest całkowicie zakryty most, na którym metro przekracza rzekę Ob. Most ten ma długość 2145 m. Syberyjskie rzeki miewają szerokość mierzoną w kilometrach...

U progu azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej znajduje się Jekaterynburg. Miasto liczące 1,5 miliona mieszkańców, znane z wielu osiągnięć, ale najbardziej zapamiętane z tego, że tutaj w nocy z 16 na 17 lipca 1918 r. zamordowano cara Mikołaja II i całą jego rodzinę. Ale to oczywiście nie należy do historii budowy metra w tym mieście. A było to trudne ze względu na wody podskórne, dlatego pierwszą linię oddano do użytku dopiero 26 kwietnia 1991 r. Potem linię tę wielokrotnie wydłużano – obecnie ma ona 13 km i 9 stacji.

Na granicy między Europą i Azją znajduje się Tbilisi, obecnie stolica niepodległej Gruzji. Pierwsza linia metra w tym mieście została oddana od użytku w 1966 r. Było to wtedy czwarte metro w ZSRR – po Moskwie, Leningradzie i Kijowie. Obecnie metro w Tbilisi ma dwie linie, długość 29 km i dysponuje 23 stacjami. Ponieważ teren w Tbilisi jest bardzo pofałdowany, metro raz przebiega pod ziemią, a w innych miejscach na powierzchni lub nawet na estakadach.

Państwa w Azji Środkowej

Kolejnym krajem azjatyckim, które powstało w wyniku rozpadu ZSRR, jest Azerbejdżan. W Baku, stolicy i największym mieście tego kraju, plany budowy metra pojawiły się już w latach 30. XX w. Pierwsze prace ruszyły w 1951 r., ale budowa napotykała na przeszkody geologiczne i finansowe. Udało się je przezwyciężyć dopiero po ponad 10 latach i 16 listopada 1967 r. otwarto uroczyście pierwszą linię metra. Miała ona tylko 6,5 km długości i 5 stacji. W 1968 r. dodano drugą linię (2,2 km), a do roku 1989 obie linie były systematycznie wydłużane. Potem jednak rozbudowa metra została wstrzymana, bo nie było wiadomo, czy uda się uzyskać fundusze z chylącego się ku upadkowi ZSRR. Kolejna rozbudowa metra miała miejsce już po uzyskaniu przez Azerbejdżan niepodległości. Obecnie długość metra w Baku wynosi 41 km i ma ono 27 stacji. Dziennie korzysta z niego ok. 700 tys. osób.