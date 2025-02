Seria jubileuszy stowarzyszeń polskich techników

Czytaj więcej Historia świata Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Część 41: Bazy danych W poprzednich odcinkach tego cyklu omawiałem historię powstania i rozwoju edytorów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i programów do tworzenia prezentacji, czyli narzędzi informatycznych wchodzących w skład skomputeryzowanego cyfrowego biura. Teraz nadeszła pora na bazy danych.

Jednak właśnie dlatego, że wiedział, jak doszkolić polskich inżynierów wojskowych, żeby mogli podjąć prace cywilne, postanowił założyć Towarzystwo Politechniczne Polskie. Owa instytucja, aby móc prowadzić swoją działalność (głównie szkoleniową), potrzebowała środków. I Józef Bem bardzo o to zabiegał. Jego starania poparli niektórzy bogaci polscy emigranci i – o czym warto pamiętać – przebywający w Paryżu Fryderyk Szopen. Ten ostatni dawał koncerty fortepianowe, z których cały dochód przekazywany był do Towarzystwa Politechnicznego Bema.

Uzyskiwane środki nie wystarczały jednak do realizacji zadań Towarzystwa, a głównym powodem był fakt, że środowisko polskiej Wielkiej Emigracji w Paryżu było bardzo podzielone. W szczególności przeciwny działaniom Bema był książę Adam Jerzy Czartoryski – także uczestnik powstania listopadowego, skazany (zaocznie) przez cara Mikołaja I na karę śmierci. Książę udał się na emigrację najpierw do Wielkiej Brytanii, a potem do Paryża, gdzie stworzył stronnictwo konserwatywne skupione wokół kupionego przez niego w 1843 r. Hotelu Lambert.

Książę Czartoryski miał własne plany dokształcania polskich emigrantów w ramach prowadzonego przez siebie Towarzystwa Pomocy Naukowej. Bem i jego Towarzystwo Politechniczne Polskie były dla jego planów konkurencją, dlatego ich nie popierał. Ponieważ znaczna część Wielkiej Emigracji wspierała i naśladowała działania księcia, Bemowi zabrakło pieniędzy. 21 stycznia 1837 r. Towarzystwo Politechniczne Polskie zakończyło działalność.

Historia Warszawskiego Domu Technika

W 1863 r. przetoczyło się przez ziemie polskie kolejne tragiczne powstanie (styczniowe), po którym znaczna część Polaków postanowiła, że trzeba porzucić dążenia do zrzucenia jarzma zaborów metodami wojskowymi, a zamiast tego wkładać wysiłek w to, by polskie ziemie, chociaż pod zaborami, rozwijały się gospodarczo. Literacko ten sposób myślenia propagowali Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, a praktycznie rozwijano kształcenie polskiej młodzieży w zawodach, które miały sprzyjać rozwojowi Polski. W szczególności dążono do tego, by upowszechnić wiedzę techniczną. W 1898 r. uruchomiono Warszawski Instytut Politechniczny, który potem (w 1915 r.) przekształcił się w Politechnikę Warszawską. Wszystko to sprawiło, że w Warszawie coraz liczniejsze było Stowarzyszenie Techników Polskich (istniejące od 1898 r.), które potrzebowało budynku, w którym mogłyby się odbywać różne spotkania, dyskusje, konferencje, odczyty.