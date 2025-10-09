Alchemicy – ich porażki i sukcesy

Obecna nauka wie już naprawdę wiele o naturze i właściwościach różnych substancji. Mamy nowoczesną chemię i związaną z nią nowoczesną fizykę, dzięki czemu możemy produkować owe substancje, możemy je wykorzystywać (m.in. jako tworzywa sztuczne, leki czy chemikalia potrzebne w rolnictwie) i właściwie niemal całkowicie panujemy nad materią, z którą się spotykamy. Rzadko się zastanawiamy nad tym, że naszą dzisiejszą wiedzę i praktyczne umiejętności zawdzięczamy licznym badaczom, którzy, opierając się na z gruntu fałszywych przesłankach, zgromadzili jednak prawdziwe wiadomości, dzięki którym powstała współczesna chemia.