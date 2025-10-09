Alchemicy – ich porażki i sukcesy

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 03:57 Publikacja: 09.10.2025 21:00
„Alchemik Sędziwój” – obraz Jana Matejki z 1867 r.
Foto: muzeum sztuki w łodzi
Obecna nauka wie już naprawdę wiele o naturze i właściwościach różnych substancji. Mamy nowoczesną chemię i związaną z nią nowoczesną fizykę, dzięki czemu możemy produkować owe substancje, możemy je wykorzystywać (m.in. jako tworzywa sztuczne, leki czy chemikalia potrzebne w rolnictwie) i właściwie niemal całkowicie panujemy nad materią, z którą się spotykamy. Rzadko się zastanawiamy nad tym, że naszą dzisiejszą wiedzę i praktyczne umiejętności zawdzięczamy licznym badaczom, którzy, opierając się na z gruntu fałszywych przesłankach, zgromadzili jednak prawdziwe wiadomości, dzięki którym powstała współczesna chemia.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
I wojna światowa obnażyła gorzką ironię: różne Nagrody Nobla konkurowały ze sobą, służąc sprzecznym celom. Nagro...
To dziwna historia, pełna zagadek, niejasności i przekłamań, która niezmiennie rozpala ciekawość kolejnych pokol...
Litewskość przez stulecia ewoluowała – od pogańskiej i ruskiej ku polsko-szlacheckiej, obywatelskiej. Droga ku n...
Podważanie autentyczności Całunu Turyńskiego jako płótna, w które owinięto po męczeńskiej śmierci Jezusa z Nazar...
Chleb i woda – symbole życia – w rękach polityków mogą stać się narzędziem śmierci. Historia pokazuje, że głód b...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas