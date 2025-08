Język to coś więcej niż tylko narzędzie komunikacji. To fundament, na którym opiera się kultura i tożsamość konkretnej społeczności. To unikalny system poznawczy, klucz do wiedzy i filozofii. Simon Prentis w książce „Mowa. Jak język uczynił nas ludźmi”, pisze, że to właśnie zdolność posługiwania się językiem w jego złożonej i symbolicznej formie ukształtowała naszą cywilizację. Mimo różnic geograficznych. To wreszcie dzięki językowi możemy przekazywać sobie historie, uczyć się na błędach przodków i rozwijać się na bazie ich osiągnięć.

Prof. K. David Harrison ze Swarthmore College w Pensylwanii, specjalizujący się w badaniach nad ginącymi językami, zwraca uwagę na straty, jakie poniesiemy w przypadku wymarcia lokalnych dialektów. W książce „When Languages Die: The Extinction of the World’s Languages and the Erosion of Human Knowledge” posiłkuje się: kulturą ludu Kallawaya z Boliwii znającego kilkadziesiąt nazw roślin leczniczych, o których nie mamy pojęcia, ludem Jupików z Alaski, który używa ponad 90 określeń na nazwanie lodu, czy ludem Tofa z Syberii, mogącym się pochwalić równie bogatym nazewnictwem dotyczącym hodowli reniferów.

Za każdym razem, gdy umiera jakiś język, mamy do czynienia z bezpowrotną utratą kawałka kultury i unikalnego sposobu postrzegania świata. Utratę konkretnego języka można zatem porównać do zniszczenia bezcennego dzieła sztuki. Często niereplikowanego, bo wiele z wymarłych słów nie da się wprost przetłumaczyć i trzeba się posiłkować innym znanym opisem świata. Przykład? Japońskie słowo „komorebi”, które moglibyśmy wyjaśnić jako „światło słoneczne przesączające się przez liście drzew”, czy portugalskie „saudade” (głęboka melancholijna tęsknota). Inny przykład to „mamihlapinatapai” w języku plemienia Jagana, zamieszkującego Ziemię Ognistą. To jedno słowo opisuje spojrzenie wymieniane przez dwie osoby, z których każda życzy sobie, aby ta druga zainicjowała coś, czego obie pragną, ale żadna z nich nie chce rozpocząć. Wspomniane słowa nie tylko opisują, ale wręcz tworzą kategorię doświadczeń i emocji, które w innych językach wymagają długich opisów. Uczą nas zwracać uwagę na detale, które bez nich mogłyby pozostać niezauważone.

Język to fundament, na którym opiera się kultura i tożsamość konkretnej społeczności Foto: Getty Images North America / Getty Images via AFP

A wiele tajemnic pozostaje jeszcze nieodkrytych, ponieważ, jak twierdzi Harrison, 80 proc. współczesnych języków nie zostało jeszcze przebadane. Z dwóch powodów: po pierwsze, włada nimi bardzo mała grupa (przetrwanie blisko 3500 najrzadszych języków spoczywa na ustach zaledwie 0,2 proc. ludzkości), po drugie, większość wspomnianych społeczności nie potrafi pisać, kultywując i utrwalając swój język tyko w postaci mówionej.

Ocalić od zapomnienia

Problem zanikania języków nie pozostaje bez echa. Na całym świecie powstają liczne inicjatywy mające na celu ich dokumentację i rewitalizację. Projekty takie jak Endangered Languages Project czy Documentation of Endangered Languages gromadzą nagrania audio i wideo, tworzą słowniki i gramatyki, zabezpieczając bezcenne dane dla przyszłych pokoleń. Własne działania podjęło National Geographic. Amerykańskie Towarzystwo Geograficzne identyfikuje obszary z największą liczbą zagrożonych języków i wysyła tam swoich pracowników, aby je poznali, udokumentowali i nagrali.