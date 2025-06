Budowa Vasy ruszyła 399 lat temu, w roku 1626, na zlecenie monarchy Gustawa Adolfa. Okręt miał operować głównie na południowym Bałtyku, był przeznaczony m.in. do wojny z Polską. Został pomyślany jako wizytówka szwedzkiego królewskiego majestatu, miał imponować przepychem i walorami militarnymi. Z założenia tylko jedna salwa z jednej burty miała wystarczać do zniszczenia wrogiego okrętu, jaki by on był. Oddział piechoty morskiej na pokładzie, liczący 300 żołnierzy, miał umożliwiać desant i opanowanie takich portów, jak Kłajpeda, Królewiec czy Puck. Jednak przedsięwzięcie, zamiast przysporzyć chwały koronie szwedzkiej, przyniosło jej sromotny blamaż, tragiczną kompromitację.

Sprawy zaczęły iść źle już w stoczni. Budowę zlecono dobremu i doświadczonemu szkutnikowi z Niderlandów Henrikowi Hybertssonowi. Niestety, zmarł po roku. Budowę kończył jego rodak i asystent Hein Jacobsson. Nie miał doświadczenia ani autorytetu swojego mistrza, a co za tym idzie – siły przebicia w starciu z królem Gustawem Adolfem – megalomanem, pyszałkiem, szkutniczym ignorantem, który zaczął wtrącać się do budowy, ingerować w plany konstrukcyjne okrętu. Rezultat był taki, że 120-tonowy balast umieszczony na dnie kadłuba był zbyt lekki w stosunku do masy okrętu.

Sam kadłub „wyszedł” asymetryczny, ponieważ mało przebojowy Hein Jocobsson przystał na zaangażowanie do budowy, oprócz cieśli holenderskich, drugiej ekipy robotników szwedzkich, bo tak chciał król, a chciał tak, aby przyspieszyć budowę. Ale… co nagle, to po diable. Każda z ekip używała innej miary, w użyciu była stopa holenderska i stopa szwedzka, różnica między nimi wynosiła ponad 1,5 centymetra, co przy wymiarach kadłuba – długość: 61 metrów, szerokość: niemal 12 metrów – czyniło istotną różnicę. Różnica ta wkrótce ujawniła się w pełni.

Dowództwo nad Vasą powierzono kapitanowi Söfringowi Hanssonowi. Gdy zarządził próbę stateczności kadłuba, 30 ludzi biegało z burty na burtę, aby rozhuśtać kadłub i w ten sposób sprawdzić, jak reaguje on na przechyły, czy w wystarczający sposób powraca do właściwej pozycji. Aliści, nadeszło polecenie z dworu, aby poniechać testu, gdyż w razie wywrotki monarcha byłby wielce niezadowolony.