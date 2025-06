Informację potwierdził nam Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – W marcu 2023 roku przekazaliśmy wniosek restytucyjny w sprawie pierścienia króla Zygmunta I z kolekcji księżnej Izabeli Czartoryskiej do dyrekcji Schmuckmuseum Pforzheim. W październiku 2024 roku, za pośrednictwem ambasady RP w Berlinie, przesłaliśmy wniosek również do niemieckiego MSZ – informuje „Rz” rzecznik resortu.

– Każdy przypadek utraconego dobra kultury i jego szans na zwrot jest analizowany indywidualnie, niezależnie od tego czy znajduje się ono w zbiorach prywatnych czy publicznych. W przypadku restytucji niezwykle istotna jest rekonstrukcja i ocena historii danego obiektu. Wykorzystujemy wszystkie dostępne mechanizmy prawne zmierzające do powrotu obiektu na terytorium Polski – dodał Piotr Jędrzejowski.

Wysłaliśmy e-mail do dyrekcji muzeum biżuterii Schmuckmuseum w Pforzheim (miasto w Badenii-Wirtembergii) z pytaniami, czy są skłonni zwrócić ten pierścień polskiemu muzeum oraz w jaki sposób trafił on do kolekcji. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Gdyby pierścień został zwrócony, trafi do Muzeum Narodowego w Krakowie. Tak wynika z umowy sprzedaży kolekcji Czartoryskich, która została podpisana w grudniu 2016 r. Muzeum oprócz kolekcji nabyło wtedy prawa do wszystkich dzieł sztuki z kolekcji Izabeli, których dotychczas nie odnaleziono.