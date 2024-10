Czy Niemcy oddadzą traktat pokojowy z Krzyżakami

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizuje, czy zwrócić Polsce dokumenty, które zostały wywiezione w czasie okupacji i trafiły do Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (niem. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) w Berlinie. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską, której udzielił wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec (PO).

Reklama

Co znajduje się w tajnym archiwum niemieckim w Berlinie

O dokumenty wywiezione przez Niemców w czasie wojny zapytał poseł Krzysztof Szczucki (PiS), który przypomniał, że już w 2022 r. Waldemar Kurkowski, wójt gminy Gruta w woj. kujawsko-pomorskim, a za nim również Wojciech Labuda, ówczesny pełnomocnik prezesa Rady Ministrów, informowali ministra kultury, że w niemieckim Tajnym Archiwum Państwowym Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie znajduje się oryginał traktatu pokojowego zawartego nad jeziorem Mełno 27 września 1422 r. pomiędzy Królestwem Polski, Wielkim Księstwem Litewskim a zakonem krzyżackim.

„Dokument pokoju stanowi (…) jedno z ważniejszych świadectw dziejów Polski epoki średniowiecza. Do 1941 r. był on przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, stanowiąc jeden z elementów działu »Prussiae« Archiwum Koronnego. Na początku 1941 r. zbiór ten został zrabowany przez Niemców i przekazany do niemieckiego Archiwum Państwowego w Królewcu Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego. Mimo dowodów rabunku (rewersy po tych dokumentach z datą i podpisem pracownika archiwum) wciąż 74 dokumenty z tego zbioru, stanowiące straty wojenne, nie wróciły do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i 73 z nich (1 zaginął) pozostają w Tajnym Archiwum Państwowym Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie. Inwentarze tego archiwum wraz ze skanami dokumentów, przyporządkowane do »szuflady dokumentów warszawskich« (»Warchauer Urkunden Schieblade«), są dostępne w Internecie. Na skanach doskonale widoczne są przedwojenne pieczęci i sygnatury Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie” – przypomniał poseł Krzysztof Szczucki.