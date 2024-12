Ministerstwo Kultury zbiera dowody, skąd pochodzą znalezione dzieła

„Skrupulatny proces weryfikacji ujawnionych dóbr kultury jest niezbędny do ich należytego zidentyfikowania. Dopiero niepodważalny dowód w postaci potwierdzenia tożsamości obiektu i bezsprzeczne wskazanie jego proweniencji pozwalają na podjęcie odpowiednich działań restytucyjnych w myśl przepisów prawa krajowego oraz międzynarodowego. Proces ten może okazać się niejednokrotnie długotrwały i rozłożony w czasie” – tłumaczy tak długi proces sprawdzania zawartości paczki o sygnaturze Dep. 39 wiceminister Wyrobiec.

Wydaje się jednak, że nie ma wątpliwości co do pochodzenia rękopisu hymnu „Gaude Mater Polonia”, który oznaczony jest pieczęciami płockiej biblioteki seminaryjnej. Został on zagrabiony przez Niemców w 1941 r., a zbiory zostały początkowo wywiezione do Królewca, a potem do jednego z magazynów znajdujących się na terenie III Rzeszy.

Resort kultury przypomina, że w przypadku strat wojennych odnalezionych w zbiorach publicznych w Niemczech roszczenie o zwrot kierowane będzie zarówno do berlińskiej biblioteki, jak i do Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie. Tak wynika bowiem z odpowiedzi, które otrzymaliśmy zarówno z Ministerstwa Kultury, jak i z MSZ oraz ambasady Niemiec w Warszawie. „Polskie stanowisko w sprawie restytucji polskich dóbr kultury przez Niemcy nie ulega zmianie. Intencją władz polskich jest osiągnięcie zadowalającego rozwiązania problemu szeroko rozumianych dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich, które pozwoli obu stronom na jego zamknięcie, a także zaspokojenie przyszłych ewentualnych roszczeń, w tym również ze strony osób prywatnych” – poinformował nas Departament Informacji MSZ. Ale jednocześnie urzędnicy dodali, że resort dyplomacji nie prowadzi aktualnie rozmów ani negocjacji ze stroną niemiecką na temat zapisu pieśni „Gaude Mater Polonia” ani innych polskich dzieł sztuki.

W berlińskich muzeach są obrazy wywiezione z Wrocławia w czasie wojny

W publicznych niemieckich zbiorach znajdują się także inne dzieła sztuki zrabowane przez Niemców w czasie ostatniej wojny. Napisaliśmy o tym jako pierwsi w „Rzeczpospolitej”. Badacz strat wojennych, autor publikacji na temat zaginionych w czasie II wojny światowej dzieł sztuki dr Robert Kudelski w trakcie badań poświęconych składnicy zabytków, jaką Niemcy zorganizowali w rezydencji Hansa Heinricha XVIII von Hochberga w Roztoce, prześledził losy obrazów pochodzących z przedwojennej kolekcji Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I w berlińskich muzeach (m.in. w Galerii Narodowej) odnalazł pięć obrazów z tej kolekcji, m.in. autorstwa Michaela Leopolda Willmanna, Antoine’a Pesne’a, Anny Dorothei Therbusch-Lisiewskiej. O tych obrazach został powiadomiony resort kultury.