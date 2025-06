Po wybuchu walk w Warszawie żoł­nie­rzom AK nie udało się od­bić wię­zie­nia. 2 sierpnia 1944 r. w godzinach porannych inspektor sądowy Kirchner został mianowany p.o. naczelnika więzienia. Otrzymał rozkaz likwidacji wszystkich polskich więźniów. Polecenie wydał komendant garnizonu warszawskiego generał Reiner Stahel.

W 1945 roku przeprowadzono ekshumacje masowych dołów śmierci. Wydobyto ciała ok. 700 ofiar.

Niemcy kazali więźniom ko­pać ro­wy o sze­ro­ko­ści dwóch metrów i głę­bo­ko­ści metra. „Wi­dzia­łem, jak w cza­sie ko­pa­nia do­łu przez więź­niów gru­pa ok. dwu­na­stu es­es­ma­nów pi­ła wód­kę z peł­nych bu­te­lek li­tro­wych wyj­mo­wa­nych ze skrzy­ni. Po wy­ko­pa­niu do­łów wi­dzia­łem, jak es­es­ma­ni ka­za­li sta­nąć twa­rzą do do­łu gru­pie ok. 60 więź­niów i strze­la­li do nich z ręcz­nych ka­ra­bi­nów ma­szy­no­wych od ty­łu” – relacjonował w 1948 r. An­to­ni Po­rzy­gow­ski, były wię­zień, który cudem ocalał z masakry.

Część więźniów z wyższych pięter wznieciła bunt, w wyniku którego życie uratowało ok. 200 więźniów. W 1945 roku przeprowadzono ekshumacje masowych dołów śmierci. Wydobyto ciała ok. 700 ofiar.

Mokotów – katownia UB

W stycz­niu 1945 r. bu­dy­nek prze­ję­ła Ar­mia Czer­wo­na. Pierw­si więź­nio­wie po­ja­wili się w kwiet­niu i ma­ju 1945 r. Ra­ko­wiec­ka sta­ła się ka­tow­nią UB, w której torturowano więźniów, aby zmusić ich do ze­znań. Ofi­cjal­nie wy­ko­na­no tam 380 wy­ro­ków śmier­ci, ale niektóre źródła mówią, że mo­gło być ich na­wet 500. Ska­za­ni gi­nę­li w ce­li śmier­ci za budynkiem X Pawilonu, czyli wy­ci­szo­nym po­miesz­cze­niu w pod­zie­miach, od strzału w tył gło­wy. Egzekucje wykonywano też przy ścianie śmierci. Zginął tam m.in. rotmistrz Witold Pilecki. Wy­rok wy­ko­nał 25 ma­ja 1948 r. „kat Mokotowa” Piotr Śmietański.