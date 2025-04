Brakujące morskie ogniwo

Z jeziora Bracciano na pełne morze

Do niedawna trop w sprawie początków żeglugi morskiej urywał się w porcie na Morzu Czerwonym, ale palma pierwszeństwa powróciła do basenu śródziemnomorskiego za sprawą wykopalisk podwodnych w jeziorze Bracciano we Włoszech, niedaleko Rzymu, w miejscowości La Marmotta. Informuje o tym artykuł w czasopiśmie „PLOS One”.

Archeolodzy płetwonurkowie badają to stanowisko już od 1989 r., ale dopiero teraz uzyskane informacje ułożyły się w jasny obraz. Stanowisko znajduje się w odległości 300 metrów od obecnego brzegu jeziora (dawniej było bezpośrednio nad nim), na głębokości 8 metrów. Badacze mają tam do czynienia z trzymetrową warstwą mułu dennego, przykrywającego zabytkowe obiekty. Znajdowała się tam osada. Zlokalizowano 3400 pali podtrzymujących co najmniej 14 domostw, każde z nich o długości 8–10 metrów i szerokości 6 metrów. Ściany wznoszono z drewna i gliny, przykrywano je matami, plecionkami z różnego rodzaju łodyg. Ludzie zamieszkiwali te domostwa 5700–5100 lat p.n.e.

Przy domostwach znaleziono pozostałości pięciu dużych statków o długości ok. 11 metrów. Do budowy każdego z nich użyto czterech gatunków drewna, co wskazuje niedwuznacznie na zaawansowaną sztukę szkutniczą. Kadłuby wzmacniano elementami poprzecznymi, precyzyjnie mocowanymi w przeznaczonych do tego wnękach. Na burtach statków mocowano „dziwne” masywne elementy drewniane w kształcie niskiej litery „T”. Archeolodzy mogli być zdziwieni, ale nie żeglarze – są to tzw. knagi służące do błyskawicznego i niezawodnego mocowania lin, zwłaszcza tych przytwierdzonych do żagli, oraz do równie szybkiego i niezawodnego zwalniania tych lin; na knagach nie zaciskają się „supły nie do rozwiązania”.

Duże rozmiary statków, ich masywna konstrukcja, knagi do mocowania lin pozwalające mieć swobodne ręce podczas długiego trzymania tego samego kursu – wszystko to skłaniało archeologów, już na wczesnym etapie badań, do przypuszczenia, że jednostki te odbywały rejsy morskie, przemierzały odległości większe niż jezioro, które ma nieco ponad 9 km szerokości. Jezioro łączy się z Morzem Śródziemnym rzeką Arrone, dystans ten wynosi 38 km. Aby sprawdzić prawdopodobieństwo używania tych jednostek do rejsów morskich, zbudowano replikę takiego statku. Replika przepłynęła ponad 800 km wzdłuż wybrzeży śródziemnomorskich – od Włoch do Portugalii. „Morska” teoria badaczy zyskała silną poszlakę w postaci narzędzi znalezionych w osadzie, wykonanych z obsydianu – szkła wulkanicznego. Surowiec ten pochodzi z wyspy Lipari, a to oznacza, że ludzie z młodszej epoki kamienia regularnie ją odwiedzali: potrzebowali obsydianu, który w ich czasach był tym, czym w naszej dobie jest żelazo.

Być może znajdą się jeszcze starsze świadectwa początków morskiej żeglugi. Zostaną wtedy ogłoszone w sensacyjnym tonie. Ale niech „rekordowo stare daty” nie przesłaniają istoty sprawy: „Wynalazcy epoki kamiennej, którzy zamiast mięśni człowieka zużytkowali do napędzania swoich łodzi siłę wiatru, niewątpliwie zasłużyli na sławę większą niż wynalazcy maszyny parowej, silnika spalinowego czy nawet rozbicia atomu. Silnik bowiem parowy czy atomowy zastąpił tylko jedną siłę przyrody drugą – bardziej doskonałą” (Marian Mickiewicz, „Z dziejów żeglugi”).