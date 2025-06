Ponure żniwo darwinizmu

Czytaj więcej Historia Darwin i Wallace. Ojcowie teorii ewolucji Każde dziecko zna nazwisko Karola Darwina i kojarzy je z teorią ewolucji. Ale nawet ludzie wykszt...

Teorie, które trafiły na podatny grunt

Darwinizm był także wykorzystywany przeciw ludziom niepełnosprawnym intelektualnie. Węgierki lekarz József Madzsar oświadczył w 1910 r.: „Pomoc społeczna w takiej formie, w jakiej ją dzisiaj widzimy, stanowi zagrożenie, ponieważ staje na przeszkodzie wyginięciu osobników, którzy są dla społeczeństwa najbardziej uciążliwi i niebezpieczni, i przyczynia się do ich rozmnażania”. Po czym, odnosząc się do teorii eugenicznych, dodał: „Jeśli państwo ma prawo pozbawić swych obywateli wolności, a nawet życia, to bez wątpienia ma też prawo ubezpładniać”. Poglądy Morela i jego zwolenników spotkały się z poważną krytyką ze strony środowisk chrześcijańskich, a szczególnie myślicieli katolickich. Padły natomiast na podatny grunt radykałów pokroju Hitlera. Spodobały się też niektórym wspólnotom protestanckim za oceanem.

Amerykański rasista i darwinista, socjolog William G. Sumner w swojej książce z 1914 r. „The Challenge of Facts and other Essays” krytykował humanitaryzm katolicki: „Sentymentaliści zawsze srodze oburzają się na koncepcję przetrwania najsilniejszych, będącą owocem wolności. Ale jeśli nie podoba się nam przetrwanie najsilniejszych, to alternatywą dla niego jest przetrwanie najsłabszych”. Sumner odwoływał się przy tym do tzw. negatywnej eugeniki Galtona polegającej na niedopuszczaniu do mieszania jednostek gorszych („odpadów”) z lepszymi. Ta koncepcja oraz poglądy rasowe francuskiego filozofa Josepha Arthura de Gobineau zainspirowały niemieckiego prawnika Hansa Globkego do opracowania w 1935 r. „Ustawy o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci”. Dzieliła ona ludność Niemiec, a później także obszarów przez Niemcy okupowanych, na tzw. Aryjczyków i nie-Aryjczyków. W publicystyce narodowo-socjalistycznej pojawiło się też określenie „podczłowiek” (niem. Untermensch) w odniesieniu do: Żydów, Romów, Polaków, Rosjan i Czechów. Niecałe 100 lat od narodzin teorii ewolucji powstał ogólny zarys niemieckiej polityki rasowej, której pierwszy etap przewidywał wymordowanie wszystkich Żydów i Romów oraz eksterminację około 50 mln Słowian, w tym 85 proc. Polaków.