Kiedy w Japonii „słońce spadło na głowę”. Rocznica ataków na Hiroszimę i Nagasaki

Jeśli w dziejach ludzkości 6 sierpnia wyznaczał jej nową cezurę, to dla Hiroszimy stanowił apokalipsę. Szok wynikał także i z tego, że do tej pory amerykańskie naloty oszczędziły to 350-tysięczne miasto. Owszem, 6 sierpnia 1945 r. na ulicach Hiroszimy kłębili się oprócz mieszkańców jeńcy wojenni, żołnierze, uciekinierzy. Wojenna rzeczywistość od 4 lat kształtowała życie wyspiarskiego kraju.

7 grudnia 1941 roku. Atak Japonii na Pearl Harbor

Wojna na Dalekim Wschodzie zaczęła się z 6 na 7 grudnia 1941 r., kiedy pod osłoną nocy japońskie bombowce zbombardowały najpierw malajskie lotniska USA, a potem ich główną bazę w Pearl Harbor. Zaskoczenie było kompletne, ale korzyści dla agresora skromne, a straty osobowe US Marines niewielkie. Zatopione okręty Amerykanie wyciągnęli i naprawili. Inne, ukryte w podwodnych bunkrach, przetrwały nienaruszone. Tak jak zbiorniki na paliwo.

Zdradziecki napad okazał się dla Japonii nędzną rekompensatą w obliczu politycznego ryzyka. Admirał Nagumo nie miał nawet wystarczająco dużo paliwa, by ścigać ocalałe okręty przeciwnika. Zresztą cały japoński plan wojenny przypominał dziurawy szwajcarski ser. Japończycy porwali się na wysiłek przekraczający ich możliwości. Przede wszystkim zawiódł niemiecki sojusznik, który nie koordynował swoich działań. O pakcie Hitlera ze Stalinem (23.08.1939 r.) w Tokio dowiedziano się zaledwie z dwudniowym wyprzedzeniem. A swoim atakiem na ZSRR (22.06.1941 r.) Hitler japońskiego sojusznika wystawił do wiatru, skoro ten dwa miesiące wcześniej z radzieckim satrapą podpisał pakt o nieagresji.

Ledwo więc Niemcy rozpoczęli inwazję na ZSRR, zachęcali Japonię do ataku na USA. Ba, Hitler obiecywał, że sam dołączy. Tymczasem moment ataku na Pearl Harbor nie mógł zostać bardziej niefortunnie wybrany. Dwa dni wcześniej do Berlina nadeszły dramatyczne wieści o kontrofensywie Stalina. Dziś uchodzi niemal za pewne, że prezydent USA Roosevelt nie przekonałby Kongresu do wojny z III Rzeszą, gdyby Hitler nie postawił wszystkiego na jedną kartę: nie wypowiedział wojny USA, nie rozpoczął polowania na ich łodzie podwodne na Atlantyku i nie zachęcił Japonii do ataku. „Będziemy zawsze zadawać pierwszy cios” – chełpił się w Reichstagu. Przekonywał, że posiada moc rozstrzygania o losach świata. Pomylił się. Także wtedy, gdy nie zrealizował żądań swoich admirałów, którzy domagali się stworzenia wielkiej floty łodzi podwodnych.

Wejście Japonii do wojny z USA opierało się na krótkowzroczności i narodowej histerii. „Desperacja przeszła w determinację i zaryzykowała wszystko” – powiedział ambasador USA Joseph Grew. Niewielkie możliwości Japonii objawiły się przecież już w wojnie z Rosją carską (1904–1905). Pierwotne sukcesy ustąpiły morderczym zmaganiom. Z opresji Kraj Wiśni wybawiła dopiero interwencja mocarstw. Kolejna wojna z Chinami (1937) okazała się taką samą iluzją. Owszem, zajęto większe miasta, ale to nie Japonia połykała gigantyczne Chiny, tylko Chiny Japonię. Mimo to militaryści w Tokio nie oparli się jeszcze jednej pokusie: podboju bezbronnych imperiów Anglii, Francji i Holandii na Pacyfiku. Choć nawet ograniczonego intelektualnie cesarza Tenno Hirohito trapiły wątpliwości. Tak jak najzdolniejszego z japońskich admirałów – Yamamoto. Nic dziwnego. Produkcję stali w obydwu krajach określał na korzyść USA stosunek 20:1, ropy – 100:1, węgla – 10:1, samolotów – 5:1. Bynajmniej jednak nie zdrowy rozsądek, tylko poczucie honoru i wściekły nacjonalizm wyznaczały azymut polityki wyspiarskiego kraju. Pośród heroicznej anarchii, szaleństwo dostrzegali nieliczni. Cesarzowi militaryści bez ogródek powiedzieli, że zostanie zamordowany, jeśli będzie sabotował imperialne plany. Oficjalnie, na naradach wierchuszki, cesarz niczym bóg zasiadał pomiędzy dwoma kadzielnicami przed złotym parawanem. Po bokach, przy stołach nakrytych brokatem, siedzieli śmiertelnicy. Archaiczny język dworski komunikację czynił karkołomną. Tenno nie odzywał się. Swoją aprobatę wyrażał, uderzając złotą pieczęcią. Rejestrowanie jego słów było zabronione. A ministrowie gubili się w labiryncie eufemizmów.