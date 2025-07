Lodowa wyspa z wielkimi zasobami

Nansen z miejsca stał się bohaterem, celebrytą, laureatem nagród i wyróżnień. To właśnie Grenlandia stała się drzwiami do jego przyszłej sławy. Ale czy naprawdę wiedział, czego dokonał? Jakiego smoka powalił na kolana? Czy miał pojęcie o wielkości wyspy? Śmiem wątpić, bo gdyby miał pełną wiedzę, do swojej wyprawy podszedłby z większym sceptycyzmem. Grenlandia jest olbrzymia, oczywiście nie aż taka, jak pokazują ją w zafałszowanej wersji kartografowie. Faktycznie ma niecałe 2,2 mln km kw., mniej więcej siedem razy tyle, co współczesna Polska. Tyle że w przeciwieństwie do Polski, Francji, Stanów czy Kanady ponad 80 proc. terytorium wyspy pokrywa jeden z największych na świecie lądolodów. To z jednej strony największe bogactwo, z drugiej – największe przekleństwo i nieszczęście Grenlandii.

Lądolód jest wielki, monstrualny, w istocie szatański. By pojąć, jak dominuje, wystarczy sobie uzmysłowić, że w układzie południkowym ma ponad 2400 km długości, w układzie równoleżnikowym – w najszerszym miejscu – 1100 km. Ale nie tylko jego powierzchnia robi wrażenie. Jeszcze bardziej szokuje to, jaką zawiera w sobie ilość wody; średnia grubość miąższu lodowca to 2 km, a niekiedy aż o kilometr więcej. To szczyty Grenlandii, jej najwyższe góry. Twardy grunt, macierzysta skała, przygniatana przez miliony lat grubym pancerzem zmarzliny rozciąga się niemal na wysokości poziomu morza.

Gdyby te 2,85 mln km sześc. lodu nagle uległo stopieniu, poziom morza w skali globu podniósłby się, jak obliczają naukowcy, o 7,2 m. A Grenlandia? Zamieniłaby się w archipelag większych i mniejszych wysp. Mapa tego archipelagu przekracza granice naszej wyobraźni. By dodać jeszcze jeden znany współcześnie fakt, o którym Nansen nie miał pojęcia, warto odnotować, że lód obecny dziś w miąższu wyspy ma wiek około 110 tys. lat. To jednak tylko wartości średnie. Jako że wyspa była przykryta lądolodem przez ponad 18 mln lat, tu i ówdzie można znaleźć lodowe relikty dużo starsze. Co jest pod lodem? Ano, coś tam jest i dlatego wyspa mocno weszła ostatnio do polityki. Ale o tym za chwilę.

Trump pragnie Grenlandii nie mniej, niż pragnął jej Nansen, ale jest to pożądanie zupełnie innej natury. Nansen był odkrywcą; chciał dać ludziom chwalebny przykład mocy ludzkiej wiary w sukces, determinacji i siły. Trump nie przeszedłby po lodowcu nawet 100 m. Zamarzłyby mu lakierki. Po co miałby tam zresztą się wybierać? Na Grenlandii nie ma pól golfowych; wystarczy, że wysłał tam syna. Kusi go za to bogactwo wyspy, jej zasoby i strategiczne położenie. Ma mentalność imperialną; chętnie by wyspę podbił, jak rosyjscy carowie podbijali Syberię. Powstrzymuje go zaledwie drobnostka, powszechne dziś przekonanie, że sięgać po cudzą własność po prostu nie wypada. Niby drobiazg, ale ważny.

Nansen przeciwnie; ten nie tylko nie miał imperialnych zakusów, ale z wielkim szacunkiem odnosił się do autochtonów. I co może najważniejsze, przeszedł do historii jako świecki święty; pół życia oddał wspieraniu ofiar wojen i procesów migracyjnych. W 1921 r. został wysokim komisarzem Ligi Narodów do spraw uchodźców, a jego „nansenowski paszport” uratował życie milionom migrantów bez domu i ojczyzny. Za to wszystko dostał Pokojową Nagrodę Nobla. Czy otrzyma ją Donald J. Trump? Z pewnością ma takie ambicje, ale jego szanse na Nobla oceniam podobnie jak prawdopodobieństwo intronizacji na rzymskim tronie Świętego Piotra.