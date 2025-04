Metro, czyli dzieje rozwoju komunikacji miejskiej

Pierwsze linie podziemne: Nowy Jork, potem Londyn

Pierwszy podziemny tunel kolejowy pod ulicami miasta powstał w 1845 r. w Nowym Jorku, a dokładniej w jego dzielnicy – Brooklynie. Nie był duży, miał zaledwie 500 m, ale pokazał, że pod zatłoczonymi ulicami można się przemieszczać w tunelach. O krok dalej poszedł Londyn, w którym 10 stycznia 1863 r. otwarto pierwszą całkowicie podziemną kolej nazywaną jeszcze wtedy Metropolitan Railway. Miała ona 6 km długości, a wagony w podziemnym tunelu ciągnęły lokomotywy parowe. Stworzyło to konieczność dodania do tuneli dodatkowo szybów wentylacyjnych do usuwania dymu i pary. Było to niepraktyczne, ale wtedy inaczej się nie dało.

Londyńskie metro bardzo szybko się rozrastało. W 1869 r. przeprowadzono linię metra pod dnem Tamizy. Wykorzystano przy tym tunel, który wcześniej dla ruchu konnego sporządził Marc Brunel. Kolejna rewolucja miała charakter nie ilościowy (kolejne odcinki tuneli i kolejne stacje metra), ale jakościowy: w 1890 r. firma City & South London Railway wprowadziła pierwsze pociągi metra o napędzie elektrycznym. To było wreszcie właściwe rozwiązanie – żadnego dymu, żadnej pary, żadnych problemów z wietrzeniem! Jednak ta ważna nowość przyjmowała się powoli, bo wiele firm, które już zainwestowały w parowe pociągi podziemne, nie chciało przyjąć tej innowacji i do 1905 r. większość pociągów metra bazowała na lokomotywach parowych.

Nazwa „metro” narodziła się w Paryżu

Anglicy, którzy niewątpliwie byli pionierami w tworzeniu metra, nazwali swój system kolei podziemnych w Londynie „Underground”. Ale chociaż do dziś jest to jeden z najbardziej rozbudowanych systemów kolei podziemnej na świecie (sumaryczna długość wszystkich 11 linii wynosi 402 km, a przystanków jest 272) – nazwa Underground nie funkcjonuje poza Anglią, bo nazwę „zagarnęli” Francuzi.

Pierwsza francuska linia kolei podziemnej została otwarta i udostępniona pasażerom 19 lipca 1900 r. Oczywiście, powstała ona w Paryżu. Jej pomysłodawcą był inżynier Fulgence Bienvenüe, ale przy budowie nowego systemu transportu miał sporo wątpliwości, dlatego w 1872 r. Rada Miasta Paryża wysłała do Londynu specjalną komisję, która dokładnie obejrzała londyński Underground i postanowiła go naśladować. Pierwsza linia francuskiej kolei podziemnej miała obsługiwać teren w Lasku Vinceńskim, ponieważ tam właśnie w 1900 r. miały odbyć się paryskie igrzyska olimpijskie. Linia ta została nazwana Chemin de Fer Métropolitain (pol. metropolitalna kolej żelazna), co lubiący krótkie nazwy Francuzi skrócili do słowa „metro” – i to się przyjęło niemal wszędzie. Wiadomość o wygodnej francuskiej kolei podziemnej rozeszła się po świecie, bo jej uruchomienie zbiegło się nie tylko z olimpiadą, ale także z wystawą światową, która miała miejsce w Paryżu od 14 kwietnia do 12 listopada 1900 r. Wystawę zwiedziło 51 mln widzów i oni właśnie roznieśli po całym świecie ideę kolei podziemnej – i jej francuską nazwę.

Paryżanie oczywiście także natychmiast docenili zalety metra i szybko zaczęły powstawać kolejne jego linie i stacje. Metro „zafundowały sobie” także inne miasta francuskie. Ale to – podobnie jak rozwój brytyjskiego Underground i innych systemów metra w poszczególnych europejskich krajach – omówię w następnym felietonie.