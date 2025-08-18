Zarzuty, które powodowały skazanie na najwyższy wymiar kary obejmowały „znieważanie niemieckości” i „wyrażanie poglądów sprzecznych z narodowym socjalizmem”. Inni byli prześladowani ze względu na swoją wiarę lub zaangażowanie polityczne. Ale dekret przeciwko wrogom publicznym, który wszedł w życie po wybuchu II wojny światowej, pozwalał skazywać na karę śmierci nawet za drobne kradzieże.

Jan Stępniak: spotka mnie śmierć jako niewinnego człowieka

W archiwum znajduje się m.in. list pożegnalny Jana Stępniaka, który urodził się 21 sierpnia 1923 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Z informacji niemieckiego archiwum wynika, że prawdopodobnie po raz pierwszy wyjechał on do Rzeszy dobrowolnie w lipcu 1941 r., aby pracować jako robotnik rolny w gospodarstwie w Kreuzthal. Zastąpił tam rolnika, który został powołany do Wehrmachtu. Polak pracował pod nadzorem jego żony. Kobieta wezwała policję po incydencie, który miał miejsce w Wielkanoc 1942 r. Dziewiętnastolatek trafił do więzienia Stadelheim w Monachium. Skazano go na śmierć za „znieważenie narodu niemieckiego, przestępstwo z użyciem przemocy, ciągłe stosowanie przymusu oraz nielegalne posiadanie wiatrówki”.

Oto fragmenty zachowanych listów:

„Droga ciociu i matko chrzestna!

Piszę do Ciebie ostatni list, ponieważ dzisiaj, 2 listopada 1942 roku o godz. 17, moje życie dobiegnie końca. Jak wiesz, spotka mnie śmierć jako niewinnego człowieka, ponieważ tak właśnie karani są Polacy. Dlatego proszę Cię przede wszystkim o modlitwę za mnie. (...) Często śniłem o całej naszej rodzinie. (...)

Moje życie zatoczyło pełne koło po zaledwie 19 i pół roku. Nie zaznałem ani radości, ani szczęścia, dlatego chcę pogodzić się z Bogiem i być z Nim na wieki. (...) Jestem młody, chcę żyć i pracować – ale tak właśnie potoczyły się sprawy. Nikt nie może nic zrobić (...) Pozwólcie mi więc zakończyć te kilka słów.