Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były plany dotyczące sprowadzenia szczątków zasłużonych Polaków do kraju?

Dlaczego rząd postanowił wygasić projekty upamiętnienia polityków II RP i działaczy emigracyjnych?

Jakie trudności napotkano przy wydawaniu biograficznego słownika premierów i ministrów II RP?

Dlaczego strona internetowa dotycząca premierów i ministrów RP została zamknięta?

Jakie są przyszłe plany dotyczące projektów upamiętniających zasłużonych Polaków poza granicami kraju?

W listopadzie 2022 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbył się ponowny pochówek Prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Szczątki prezydentów po wielu latach zostały sprowadzone do Polski z Cmentarza Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii. – Sprowadzenie do Polski szczątków prezydentów na uchodźstwie to oddanie sprawiedliwości historycznej. To powiedzenie, że te osoby przez pół wieku wbrew wszystkiemu zabiegały o polską niepodległość – podkreślał wówczas Wojciech Labuda, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci.

Reklama Reklama

Poza szczątkami prezydentów w latach 2022–2024 sprowadzono do kraju prochy innych zasłużonych Polaków. Wśród nich m.in. Mieczysława Jałowieckiego, dyplomaty i ziemianina, który kupił dla Polski Westerplatte; gen. Stanisława Kopańskiego, szefa Sztabu Naczelnego Wodza; prof. Aleksandra Brücknera, wybitnego historyka literatury czy podróżnika Stefana Szolc–Rogozińskiego. W planach było sprowadzanie szczątków kolejnych osób związanych z polską polityką i wojskowością np. gen. Mariana Kukiela, premiera Janusza Jędrzejewicza czy asa polskiego wywiadu płk Witolda Langenfelda. Według informacji „Rzeczpospolitej” procedury zostały zatrzymane, a na dodatek nie wiadomo, czy będą pieniądze na odnawianie grobów polityków związanych z II Rzeczpospolitą.

– Kto, jak nie rząd, powinien się zajmować upamiętnieniem najwyższych urzędników państwowych, to projekty apolityczne, ale zostały wygaszone – mówi nam osoba, która była w nie zaangażowana.

Pierwszy słownik biograficzny premierów i ministrów II RP

W 2023 roku został wydany po raz pierwszy słownik biograficzny „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej” ze zweryfikowaną listą polityków II RP (207 postaci), datami ich urzędowania, biogramami, datami urodzenia i śmierci, miejscami pochówku, a także zdjęciami.