Czesław Lasik: zapomniany agent wywiadu

Czesław Lasik urodził się w 1911 r. w miejscowości Głuponie w powiecie z Nowy Tomyśl w Wielkopolsce. Ukończył technikum rolnicze w Bojanowie, potem wstąpił na Akademię Rolniczą w Dublanach. Po jej ukończeniu został instruktorem dla studentów. Zamieszkał w Baboszewie, a po wybuchu wojny Niemcy mianowali go zarządcą majątku Rzewin.

Do wywiadu został zwerbowany w połowie 1941 r., miał pseudonim „Marian”. Na polecenie szefa „Straganu” wydelegowany został do tworzenia siatki wywiadowczej na terenach Rzeszy – szczególnie Pomorza, pełnił też funkcję oficera łącznikowego do kontaktów z działającymi na tych terenach innymi siatkami, w szczególności Związku Jaszczurczego. Stworzył sieć lokali kontaktowych, m.in. w Płońsku, Toruniu, Bydgoszczy, Tczewie, meldunki, które przywoził z Gdyni, docierały do Warszawy. Posługiwał się nazwiskami: Łasik, Szymanowski, Josef Weber, Neumann.

Gdzie działali agenci „Straganu”

Informacje czerpano m.in. od robotników przymusowych, którzy przekazywali dane w zaszyfrowanych listach lub przez łączników – najczęściej kolejarzy. W Policach rozpracowana została podziemna fabryka syntetycznej benzyny, która następnie została zbombardowana przez aliantów, podobnie jak fabryka amunicji w Szczecinie. Agenci zdobyli plan pół minowych w Zatoce Gdańskiej, przeprowadzili akcje sabotażowe w zakładach zbrojeniowych przeniesionych do Gdyni z Kilonii. Lasikowi udało się ustalić adresy niektórych fabryk broni w Niemczech dzięki informacjom, jakie otrzymywał od ludzi, którzy w okolicach Płońska wyrabiali wiklinowe kosze służące jako opakowanie do amunicji.

Prokurator Napieralski wskazuje, że wiele informacji przekazywali wcieleni do Wehrmachtu wywiadowcy Związku Jaszczurczego i AK. „Syn jednego z agentów działających dla »Straganu« po wcieleniu do Wehrmachtu jako podoficer łączności został skierowany do zakładów doświadczalnych w Peenemünde. Nie tylko przekazał informacje dotyczące produkcji nowego rodzaju pocisków, ale sporządził szczegółowy plan zakładów: hali produkcyjnych, magazynów, poligonu i bazy okrętów morskich. Efektem tego z 17 na 18 sierpnia 1943 Anglicy dokonali gigantycznego nalotu na ośrodek badawczy w miejscowości Peenemünde na wyspie Uznam” – opisuje śledczy.

Kto wydał Czesława Lasika

Jesienią 1941 roku powołano w RSHA w Berlinie specjalną grupę operacyjną Sonderkomando ZJ, która zajęła się rozpracowaniem Związku Jaszczurczego. Lasik został aresztowany w połowie 1942 r. Nie udało się ustalić, czy na jego trop gestapo wpadło w Gdyni w trakcie rozpracowania Związku Jaszczurczego. Według innej wersji jego zatrzymanie mogło być efektem zdrady członka „Straganu” Ludwika Kalksteina, który został agentem gestapo (jego grupa w czerwcu 1943 r. wskazała Niemcom kryjówkę gen. Stefana Roweckiego „Grota”, dowódcy ZWZ-AK).