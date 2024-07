IPN poszukuje na Litwie szczątków poległych żołnierzy AK

W maju tego roku wykonano dziewięć sondaży, w trakcie których odnaleziono trzy częściowo zniszczone mogiły zbiorowe. Znajdowały się w nich szczątki należące do co najmniej 15 osób. Znaleziono przy nich rzeczy osobiste poległych oraz elementy umundurowania.

W Kalwarii Wileńskiej odnaleziono dotychczas co najmniej 24 osób

Dotychczas w trakcie prac w Kalwarii Wileńskiej odnaleziono zatem szczątki należące do co najmniej 24 osób. Pracownicy Instytutu zapowiadają, że zostaną one przekazane do dalszych badań antropologicznych i genetycznych. Być może uda się zidentyfikować poległych.

Czytaj więcej Wydarzenia Walczyliśmy. Inaczej nie mogło być Na Zielonym Moście płonęło coś w rodzaju barykady. Było słychać strzały. Pożar był na tyle duży, że czołgi z czerwonymi gwiazdami nie mogły przejechać przez ten strategiczny dla Wilna most

Naukowcy IPN podkreślają, że badania na terenie Kalwarii Wileńskiej zostały podjęte na prośbę rodzin poległych żołnierzy. Działania Instytutu wspomagali wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra–Niemen.

Operacja „Ostra b rama”

13 lipca 1944 r. w podwileńskiej miejscowości Krawczuny została stoczona bitwa żołnierzy AK z oddziałami Wehrmachtu. Był to element operacji „Ostra Brama”, czyli próby wyzwolenia Wilna przez Armię Krajową spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Operacja ta stanowiła zaś część akcji „Burza”, zakładającej samodzielne wyzwalanie przez AK ziem polskich. Rozpoczęła się ona w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku. Okręgi wileński i nowogródzki AK wystawił do walki około 10 tys. żołnierzy piechoty i kawalerii. Starły się one z ok. 17 tys. żołnierzy niemieckich wyposażonych m.in. w broń pancerną i lotnictwo. Pomimo tej przewagi Polakom udało się wyzwolić znaczną część Wilna. Do 13 lipca, już we współdziałaniu z wojskami sowieckimi, całe miasto zostało wyzwolone. Na Górze Zamkowej żołnierze AK wywiesili biało-czerwoną flagę, ale po kilku godzinach została ona zdjęta przez czerwonoarmistów, którzy powiesili swój sztandar. Później dowództwo i żołnierze AK zostali rozbrojeni, część z nich trafiła do więzień lub została zesłana do sowieckich łagrów.