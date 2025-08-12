– On utonął – to słynna odpowiedź Putina w programie Larry'ego Kinga w CNN na pytanie o okręt podwodny Kursk.

Nowy, bo zwodowany już w wyłonionej z upadku ZSRR Rosji, w 1994 roku okręt, wyszedł z bazy na Półwyspie Kolskim 11 sierpnia 2000 roku, by wziąć udział w pierwszych, wielkich manewrach floty po rozpadzie ZSRR. Dowodził nimi sam ówczesny dowódca Floty Północnej, admirał Iwan Popow.

Katastrofa Kurska. Największe ćwiczenia od czasu rozpadu ZSRR i dziwne zachowanie dowództwa

Następnego dnia przed południem, równe ćwierć wieku temu, Kursk miał wykonać atak pociskiem kierowanym, a potem torpedą. Ćwiczenia na Morzu Barentsa były tak zorganizowane, by pokazać, co potrafi najnowszy atomowy okręt podwodny Rosji.

Kursk odpalił pocisk Granit i szykował się do ataku torpedowego na krążownik Piotr Wielki, na którym znajdowało się dowództwo manewrów. Pół godziny przed południem hydroakustyk na krążowniku odnotował jakiś podwodny wybuch, po czym okrętem zatrzęsło. Dowódca krążownika wysłuchał raportu i machnął ręką. Zaniepokojonemu admirałowi Popowowi powiedział, że „włączyła się antena stacji radiolokacyjnej”.