Kult niedźwiedzia. Czego się zlękniesz w nadbałtyckiej stronie?

„Lokis. Rękopis profesora Wittembacha” – bo tak brzmiał pełny tytuł – miał premierę we wrześniu 1970 r. Obsada była imponująca. W rolach głównych wystąpili: Edmund Fetting, Józef Duriasz, Gustaw Lutkiewicz, Małgorzata Braunek i Zofia Mrozowska; a wspomagali ich w epizodach: Bogusz Bilewski i Hanna Stankówna. Muzykę do filmu skomponował Wojciech Kilar. Mimo to dzieło Majewskiego gości dzisiaj w ramówkach kanałów telewizyjnych bardzo rzadko. A szkoda, był to bowiem pierwszy kinowy film grozy zrealizowany w Polsce po wojnie. Trzeba tu przypomnieć, że polska kinematografia 20-lecia międzywojennego miała na tym polu pewne zasługi, by wymienić choćby „Dybuka” Michała Waszyńskiego z 1937 r. Tak późne pojawienie się obrazu reprezentującego ten gatunek wynikało więc nie z braku tradycji, lecz z genetycznej niechęci władz PRL do wszelkich przejawów irracjonalizmu na wielkim ekranie. Być może „Lokis” mógł powstać tylko dlatego, że był ekranizacją. Kolejną w reżyserskim dorobku Janusza Majewskiego, a co ciekawsze – nie pierwszą adaptacją prozy tego samego francuskiego pisarza.

Reklama

Literacki pierwowzór filmu

Pochodzący z zamożnej paryskiej rodziny Prosper Mérimée (1803–1870) był człowiekiem wielu talentów i pasji. Ukończył studia prawnicze, ale w tym samym czasie ze znacznie większym entuzjazmem oddawał się badaniom nad językami i literaturą. Dał się poznać także jako archeolog i historyk, a jego kompetencje w tych dziedzinach musiały być co najmniej satysfakcjonujące, skoro rząd francuski powierzył mu funkcję generalnego inspektora zabytków, którą zresztą wykonywał z powodzeniem, ratując wiele francuskich dzieł dawnej sztuki i architektury przed zapomnieniem i zniszczeniem. Władał biegle angielskim i hiszpańskim, znał łacinę, grekę oraz serbski i rosyjski, co pomagało mu w nawiązywaniu cennych znajomości podczas licznych podróży po Europie. Przede wszystkim jednak pisał. Literaturoznawcy widzą w nim jednego z prekursorów niezwykle popularnego w II połowie XIX w. gatunku prozatorskiego – noweli. To nowele zapewniły mu miejsce w Akademii Francuskiej, a dostać się do tego elitarnego grona nigdy przecież nie było łatwo. Jedną z jego bardzo poczytnych w owym czasie nowel był utwór „Carmen”, który zainspirował Georges’a Bizeta do stworzenia opery pod tym samym tytułem. Dzieło Bizeta zna każdy meloman, iluż jednak pamięta o literackim pierwowzorze?

Kard z filmu „Lokis” (1970 r., reżyseria: Janusz Majewski). Na pierwszym planie: Edmund Fetting jako pastor profesor Wittembach A.KWIATKOWSKI/PAP

Mérimée był reprezentantem nurtu romantycznego. Należał do tego samego pokolenia, co mistrz literatury francuskiej Victor Hugo, malarz rewolucjonista Eugène Delacroix czy pionier powieści sensacyjnej Eugène Sue. I jak wielu jego rówieśników z kręgów artystycznych interesował się żywo magią, ezoteryką (termin, notabene, wypromowany we Francji w I połowie XIX stulecia) i wszystkim, co nadprzyrodzone. Nie może więc dziwić, że tematyka ta powracała w jego pracach regularnie. W 1827 r. Mérimée zdobył przychylność krytyki i uznanie czytelników zbiorem ballad „La Guzla”, rzekomo poetyckim zapisem iliryjskich (tłumacząc na współczesność – chorwackich) podań, które miały wyjść spod pióra Hyacinthe Maglanovich (pisownia oryginalna). Udana mistyfikacja, wzorowana na równie „autentycznym” dokonaniu Jamesa Macphersona, znanym jako „Pieśni Osjana”, pełna była – jak na tak egzotyczny tekst przystało – duchów, upiorów i wilkołaków. Dekadę później ukazała się głośna nowela „Wenus z Ille”, opowiadająca o antycznym posągu bogini, który ożywa i zabija z miłości. Ten właśnie utwór Janusz Majewski zekranizował na potrzeby telewizji polskiej w 1967 r.