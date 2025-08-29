Reklama

A więc wojna!

II wojna światowa zaczęła się od akcji komanda. Dowodził nim porucznik SS Alfred Naujocks, który 31 sierpnia 1939 r., na rozkaz Reinharda Heydricha, napadł z sześcioma swoimi ludźmi na niemiecką stację radiową w Gleiwitz (Gliwice) przy granicy z Polską.

Publikacja: 29.08.2025 05:04

Zdjęcie wykonane przez niemieckiego fotografa Hansa Sönnkego przedstawiające niemieckich żołnierzy i

Zdjęcie wykonane przez niemieckiego fotografa Hansa Sönnkego przedstawiające niemieckich żołnierzy i policjantów gdańskich łamiących szlaban – wykonano je ex post 14 września 1939 r. na przejściu granicznym w Kolibkach pomiędzy Gdynią a Sopotem

Foto: German Federal Archive

Cyril Azouvi, Julien Peltier

Kilka dni wcześniej Hitler oświadczył w obecności najwyższych dygnitarzy Wehrmachtu: „Aby wywołać tę wojnę, znajdę ważny powód, który będzie mogła wykorzystać propaganda. Nieważne przy tym, czy powód ten będzie prawdopodobny, czy nie”. Istotnie, nie był prawdopodobny: przebrani w mundury armii polskiej ludzie Naujocksa wpadli do stacji, ogłuszyli dwóch techników i odczytali przez radio po niemiecku zawczasu przygotowane, szyte grubymi nićmi prowokacyjne oświadczenie: „Przywódcy niemieccy pchają Europę do wojny. Pokojowa Polska jest zagrożona. Hitler musi zostać usunięty za wszelką cenę. Gdańsk jest polski”. Następnego ranka, 1 września, pod pretekstem reakcji na ten sfabrykowany graniczny incydent, o godzinie 4.45 armia niemiecka wkroczyła do Polski. A o 10.00 Hitler tłumaczył się w Reichstagu: „Moja cierpliwość była na wyczerpaniu. Incydent w Gleiwitz był kroplą, która przepełniła czarę. Trzeba Polakom dać lekcję”. Dwa dni później Europa była już w stanie wojny.

Powołanie brytyjskich komandosów

Choć komanda były w tym czasie dodatkowym narzędziem w dyspozycji najsilniejszej armii, w pierwszych latach konfliktu stanowiły przede wszystkim instrument słabych. Było tak w wypadku Wielkiej Brytanii, osaczonej i zmuszonej do ograniczenia działań zbrojnych po upadku Francji w 1940 roku. Churchill, zostawszy w maju premierem, uznał, że najważniejsza dla narodu jest postawa ofensywna. „Należy wyplenić z naszych umysłów przekonanie, że porty Kanału i cały leżący między nimi region należą do wrogiego terytorium”, napisał 6 czerwca do generała Ismaya, szefa swego wojskowego gabinetu. Jakim sposobem to osiągnąć? „Trzeba przygotować ekspedycje specjalnie wyćwiczonych oddziałów, w rodzaju freikorpsów, zdolnych zaprowadzić na tych wybrzeżach terror i posłusznych przede wszystkim regułom taktyki «zabij i uciekaj»”.

W ten sposób narodził się akt powołania brytyjskich komandosów. Skąd się wzięła ta dziwna nazwa? Prawdopodobnie z czasów wojen burskich (1899–1902), podczas których oddziały Afrykanerów walczyły przeciwko Anglikom. „Taktyka komanda polegała na zadawaniu siłom brytyjskim lekkich uderzeń i znikaniu na sawannie, nim wróg zdąży zareagować”. Uderzyć i uciec: oto, co mieli robić brytyjscy komandosi.

Jednak do „zaprowadzenia terroru” u wroga, jak sobie życzył Churchill, było jeszcze daleko. Pierwsze rajdy (pod Boulogne i Touquet 23 czerwca 1940 r. oraz na Guernesey 14 lipca), naznaczone amatorszczyzną i improwizacją, przeprowadzone na mało znaczące cele, przyniosły znikome rezultaty. Bardzo szybko patron komandosów sir Roger Keyes skonstatował: północne francuskie wybrzeże jest na razie niedostępne i lepiej skierować nasze wysiłki w stronę peryferyjnych teatrów działań wojennych, jak Skandynawia i rejon Morza Śródziemnego.

Jednakże w Egipcie, gdzie armia brytyjska stawiała czoło oddziałom włoskim z Libii, działaniom komandosów towarzyszyła raczej frustracja. Ich skuteczność ze względu na mnogość grup i jednostek była niewielka. Teoretycznie wszystkie one powinny były się wspierać i uzupełniać, bo miały te same cele (przerywanie linii komunikacyjnych i zaopatrzeniowych, niszczenie składów paliwa i amunicji…), w praktyce jednak tak nie było. Konkurowały z jednostkami regularnej armii, ale także, w kontekście niedoboru ludzi i materiału na wszystkich frontach, między sobą. Utworzona w 1940 roku Long Range Desert Group (LRDG) szybko zdublowała się pod wieloma względami z Layforce (nazwaną tak na cześć swego dowódcy, Roberta Laycocka), utworzoną w lutym 1941 roku, która stała się bezużyteczna już pięć miesięcy później, w lipcu 1941 roku, gdy powstał Special Air Service (SAS). Na jego czele stanął młody oficer David Stirling, którego dewizą było „Who dares wins” (Śmiały zwycięża).

Co do śmiałości, brytyjscy komandosi na Bliskim Wschodzie mieli jej w nadmiarze. Rzadko jednak ich akcje kończyły się sukcesem. W większości w ostatniej chwili je anulowano albo kończyły się one powodzeniem połowicznym lub zupełnym fiaskiem. Operacji „Flipper”, między wieloma innymi, nie brak było rozmachu: polegała na przeprowadzeniu zamachu na wysokiego niemieckiego oficera, generała Rommla we własnej osobie. Nocą 17 listopada 1941 roku dwudziestu komandosów desantowanych z dwóch okrętów podwodnych zaatakowało libijską willę w Beda Littoria (dziś Al-Bajda), w której generał rzekomo rezydował. Próbowali wysadzić ją w powietrze, lecz w ostatniej chwili stwierdzili, że detonatory i lonty zamokły. Podczas odwrotu komandosi zostali jeden po drugim wystrzelani. Co do Rommla, to nigdy nie mieszkał on w tej willi, a krytycznej nocy po prostu przebywał w Rzymie, jak przekonali się później dwaj ocalali z całej grupy żołnierze.

Operacje „Claymore” i „Archery”

Sytuacja wyglądała lepiej w Skandynawii, a konkretnie w okupowanej Norwegii, gdzie komandosi przeprowadzili dwie błyskotliwe operacje. Ich cel mógł się wydawać mało znaczący: dwie fabryki produkujące olej ze śledzi i dorszy. Jednakże, wbrew wszelkim oczekiwaniom, chodzi o produkt o strategicznym znaczeniu. Niemcy produkowali z niego witaminy A i D, jak również glicerynę do materiałów wybuchowych. 4 marca 1941 roku 250 komandosów rzuciło się do ataku na fabryki oleju rybnego na Lofotach, archipelagu u północno-zachodnich wybrzeży Norwegii, i odniosło wspaniały sukces bez żadnych strat własnych (operacja „Claymore”). Wyczyn ten udało się powtórzyć 27 grudnia 1941 roku na wyspie Vaagsö, leżącej na południowym zachodzie (operacja „Archery”). Choć obrona niemiecka była znacznie skuteczniejsza (20 zabitych i 57 rannych), Brytyjczycy znów okryli się chwałą, zostawiając za sobą ruiny fabryki i 120 zabitych Niemców. Poza tym bilansem operacje „Claymore” i „Archery” zasiały w umyśle Hitlera poważną wątpliwość: a co, jeśli to Norwegia została wytypowana jako miejsce wielkiego lądowania aliantów w Europie? Od tej chwili Kriegsmarine kotwiczyła tam swoje krążowniki, a Wehrmacht utrzymywał coraz liczniejsze oddziały. W 1944 roku Niemcy zgromadzili w Norwegii 372 tysiące żołnierzy, którzy 6 czerwca mogli bronić plaż Normandii.

Sukces operacji „Archery” był także zasługą nowego patrona komandosów, lorda Louisa Mountbattena, który w 1941 roku zastąpił w tej roli Rogera Keyesa. „Jego energia, entuzjazm i determinacja bardzo prędko zaczęły się udzielać, dosięgając też szeregów komandosów”. Pod jego kierownictwem rajdy przybrały nowy wymiar. Komandosi otrzymali też nowe, priorytetowe zadanie: odciągnąć niemiecką obronę z wybrzeży francuskich, aby przygotować aliancki atak na Festung Europa. Rok 1942 był rokiem rajdów komandosów we Francji.

Szkolenie nowych komandosów

Przede wszystkim jednak należało udoskonalić szkolenie komandosów. Do tej pory zależało ono od jednostki, która organizowała je tak, jak uważała za stosowne. Stąd poważne rozbieżności w metodach, wiele nieporozumień i zamieszania. W lutym 1942 roku otwarty został jeden ośrodek treningowy w szkockim zamku w Achnacarry, sto kilometrów od Inverness. Od tej pory wszyscy komandosi, niezależnie od jednostki, w której służyli, musieli odbyć tu szkolenie. Łącznie z komandem Francuza Philippe’a Kieffera, utworzonym wiosną 1942 roku, które było jedyną francuską jednostką biorącą udział w lądowaniu w Normandii 6 czerwca 1944 roku.

Nie czekając dłużej, Mountbatten rzucił swoje oddziały na wybrzeże atlantyckie. 27 lutego 1942 roku 120 spadochroniarzy wylądowało w pobliżu przylądka Antifer, aby zniszczyć nową niemiecką stację radarową w Bruneval, którą kilka miesięcy wcześniej namierzył RAF. W ciągu dwudziestu minut stacja została zniszczona, jej główne elementy wymontowano i przekazano do analizy w Wielkiej Brytanii, pięciu Niemców zostało zabitych, a komandosi weszli na barki desantowe Royal Navy, które czekały na nich na plaży. Wzięli tam sześciu jeńców i zostawili dwóch zabitych. Po powrocie do Portsmouth witał ich zgromadzony na nabrzeżu tłum dziennikarzy i fotoreporterów. Komandosi otrzymali patenty szlacheckie. Nadszedł czas przyspieszenia.

W tym czasie losy wojny na Atlantyku zaczęły obracać się na korzyść Niemców dzięki aktywności ich U-Bootów oraz potężnych pancerników. Najnowszy z nich, Tirpitz, bazował w Norwegii i choć nie miał jeszcze na koncie żadnego większego okrętu, to perspektywa przeprowadzenia przezeń ataku na konwój przerażała brytyjską admiralicję. Jednakże aby móc działać na Atlantyku, musiał on dysponować portem, w którym można by naprawiać ewentualne awarie i uszkodzenia. „Dla okrętu o tym tonażu był między Biarritz a Dunkierką tylko jeden taki port: Saint-Nazaire”. W tym wielkim porcie tylko suchy dok Normandie zdolny był przyjąć tego mastodonta. Aby go wyłączyć z gry, wystarczyłoby uszkodzić jedne z dwóch stalowych wrót zamykających go z obu stron. Wymyślono w tym celu niemal samobójczy rajd: wypełniony materiałami wybuchowymi niszczyciel uderzyłby w południowe wrota, a 266 komandosów przeprowadziłoby desant z małych okrętów towarzyszących i zaatakowałoby inne cele w porcie. Przeprowadzona w nocy z 27 na 28 marca operacja „Chariot” była wielkim triumfem. Prowizorycznie „przebrany” za jednostkę niemiecką niszczyciel taran wystarczająco długo zwodził Niemców, by w końcu udało mu się wbić z impetem we wrota doku. Jednak ludzi oraz ich okręty ostrzelała niemiecka obrona wybrzeża. Zginęło nie mniej niż 64 komandosów i 105 marynarzy, a 200 dostało się do niewoli. Straty wyniosły jedną czwartą stanu osobowego desantu. Ale nagroda była wspaniała: 28 marca o 10.35, długie godziny po zakończeniu operacji, cztery tony materiałów wybuchowych z niszczyciela eksplodowały z zaplanowanym opóźnieniem, doszczętnie niszcząc suchy dok. Dok stał nieczynny aż do lat pięćdziesiątych. Tirpitz już nigdy nie pojawił się na Atlantyku. Pozostał na wodach norweskich, gdzie zatopiły go samoloty RAF-u w listopadzie 1944 roku. (...)

Fragment książki Cyrila Azouviego i Juliena Peltiera „1942. Przełomowy rok II wojny światowej w infografikach, rysunkach, fotografiach”, która ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

1942. Przełomowy rok... Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2025

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Historia Historia Świata

