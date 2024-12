Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Cztery lata temu rocznica tego wydarzenia została ustanowiona świętem państwowym. By upamiętnić moment rozpoczęcia walk w Poznaniu o godzinie 16:40 zawyją syreny.

27 grudnia to święto państwowe. „W hołdzie bohaterom”

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego upamiętnia największy na terenie zaborów, zakończony zwycięstwem zryw niepodległościowy Polaków z lat 1918-1919. Apel o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym zainicjowały Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, poznański IPN, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i Fundacja Zakłady Kórnickie.



Ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego świętem państwowym Sejm przyjął 1 października 2021 roku, a prezydent Andrzej Duda podpisał ją 23 listopada w symbolicznym miejscu – w poznańskim Hotelu Bazar. Z jego okna, tuż przed wybuchem powstania, Ignacy Paderewski wygłosił słynne przemówienie, które poderwało mieszkańców do walki. W preambule ustawy napisano: „W hołdzie bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej”.



Powstanie Wielkopolskie. Ważna data w historii Polski

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Powstańcy przygotowywali się do niego od dłuższego czasu, czekali tylko na dogodny moment. 26 grudnia w roli dyplomaty państwa polskiego przybył do Poznania Ignacy Paderewski. Spowodowało to protesty niemieckie. Wspomniane wcześniej przemówienie Paderewskiego z okna hotelowego do mieszkańców Poznania i trwające dwa dni manifestacje po obu stronach doprowadziły do walk zbrojnych. Pierwszy strzał padł 27 grudnia około godz. 17.