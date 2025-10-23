Na placu Piłsudskiego w Warszawie, w miejscu, gdzie codzienność miasta styka się z ciszą historii, płonie znicz. Dwóch żołnierzy stoi nieruchomo, ich sylwetki odbijają się w granitowej posadzce. Przechodnie zwalniają kroku, niektórzy zatrzymują się, inni tylko przez chwilę spoglądają. To tu znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – niewielki fragment dawnej kolumnady Pałacu Saskiego, który od stu lat skupia na sobie uwagę całego narodu. Ta jedna płyta kamienna, pod którą spoczywają szczątki bezimiennego żołnierza, symbolizuje tysiące poległych, których imion nigdy nie poznamy.