Reklama

Grób Nieznanego Żołnierza – milczący świadek historii

Niemal równo 100 lat temu ze Lwowa sprowadzono szczątki bezimiennego żołnierza do powstającego w arkadach Pałacu Saskiego miejsca hołdu dla tysięcy poległych w licznych bitwach w obronie Ojczyzny. I choć w 1944 r. Niemcy wysadzili pałac, to grób przetrwał.

Publikacja: 23.10.2025 21:00

Grób Nieznanego Żołnierza w trakcie budowy. Warszawa, październik 1925 r.

Grób Nieznanego Żołnierza w trakcie budowy. Warszawa, październik 1925 r.

Foto: NAC

Grzegorz Cygonik

Na placu Piłsudskiego w Warszawie, w miejscu, gdzie codzienność miasta styka się z ciszą historii, płonie znicz. Dwóch żołnierzy stoi nieruchomo, ich sylwetki odbijają się w granitowej posadzce. Przechodnie zwalniają kroku, niektórzy zatrzymują się, inni tylko przez chwilę spoglądają. To tu znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – niewielki fragment dawnej kolumnady Pałacu Saskiego, który od stu lat skupia na sobie uwagę całego narodu. Ta jedna płyta kamienna, pod którą spoczywają szczątki bezimiennego żołnierza, symbolizuje tysiące poległych, których imion nigdy nie poznamy.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Fasada kościoła wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, marzec 1935 r.
Historia Polski
Fryderyk Chopin i organy
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Wielu ludzi przychodzi obejrzeć kawałek starej Warszawy. I to nie tylko tej, której nie ma, bo znisz
Historia Polski
Awantura o Krakowskie Przedmieście. Jak Warszawa gra w filmach?
Zabytek z kolekcji gołuchowskiej odzyskany przez amerykańskie służby specjalne.
Historia Polski
Amerykanie odnaleźli zabytek zrabowany z Gołuchowa w czasie wojny
Oddziały Wehrmachtu na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, jesień 1939r.
Historia Polski
Wątpliwa reputacja Wehrmachtu w kampanii polskiej 1939 r.
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Fragment z „Ustępu” III części „Dziadów”, zatytułowany „Do przyjaciół Moskali”
Historia Polski
Adam Mickiewicz – pytania o Rosję
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie