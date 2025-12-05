59 gniewnych ludzi

Po zaaprobowaniu tekstu przez Olszewskiego i Anielę Steinsbergową ruszyła akcja zbierania pod nim podpisów. Poza Olszewskim najbardziej zaangażowali się w nią Jan Józef Lipski, mec. Władysław Siła-Nowicki (dawny stalinowski więzień polityczny, później obrońca w procesach politycznych), Wojciech Ziembiński (dziennikarz, działacz katolicki, potem jeden ze współzałożycieli KOR-u i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela), Jakub Karpiński, a ze środowiska dawnych „komandosów” – przede wszystkim Jacek Kuroń i Adam Michnik.

Akcji protestu towarzyszył lęk przed konsekwencjami, jakie może on wywołać w społeczeństwie. Największe obawy, jak pisał Kuroń, wyrażał Jan Józef Lipski. „Podpisał tekst bez zastrzeżeń, powiedział, że zrobił tak, jak poszedł do powstania. Był przeciw, ale wszyscy szli, więc poszedł […]. Wydusiłem wreszcie z niego, że przekonany był, iż jeżeli głośno powiemy, co jest w liście, lud natychmiast ruszy i mogą być z tego straszne rzeczy. Pytał: »Co ty chcesz przez to osiągnąć?«. Ja mówiłem: »Jeśli zapolemizuje z nami ‘Trybuna Ludu’ i Polskie Radio, a może nawet telewizja, to już będzie dużo. Na więcej nie można liczyć«. Patrzył na mnie jak na wariata. Zdawało mu się, że to pójdzie dużo, dużo dalej”.

Adam Michnik z kolei przypomina, że w tym czasie odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w protest w mieszkaniu Seweryna Blumsztajna, w trakcie którego dyskutowano nad tekstem rezolucji. „Odbyła się wtedy wielogodzinna awantura – wspomina Michnik. – Ja po prostu szalałem, kurwy latały w powietrzu, a Janek [Lipski] powtarzał w kółko: »powstanie«, »powstanie«”.

Demon polityki

Pierwszą osobą, do której zwrócono się o podpisanie protestu był poeta Antoni Słonimski, który – jak wspomina Kuroń – przeczytał tekst, zaaprobował, ale uznał, że wolność zrzeszeń trzeba skreślić, bo „wezmą nas za wariatów – że my tu chcemy ustrój zmienić. Jakby nie zauważył, że cały list był o zmianie ustroju. Zgodziliśmy się bez namysłu i Antoni zadeklarował, że podpisze. Rozpoczęły się wędrówki, stukanie do różnych drzwi i rozmowy”.

Z prośbą o rozważenie złożenia podpisu pod petycją Jan Józef Lipski zwrócił się do przebywającego na emigracji w Wielkiej Brytanii filozofa Leszka Kołakowskiego. „Przygotowujemy w kraju wystąpienie, będące pierwszym chyba jawnym i bez przyłbicy wystąpieniem opozycji – pisał Lipski. – Wystąpienie ma zawierać sprzeciw wobec wprowadzenia konstytucyjnej zasady nierówności obywateli, żądanie wolności słowa, sumienia, ale również swobód religijnych, z krótkimi uzasadnieniami tyczącymi stanu faktycznego – i stwierdzeniem w podsumowaniu o zagrożeniu w ten sposób nie tylko faktycznym, jak dotąd, lecz i prawnym zasad istotnych dla warunków zachowania naszej tożsamości narodowej w związku z tradycjami i dążeniami nadal aktualnymi narodu polskiego. Nie sposób zapewne decydować na ślepo, ale pełny tekst będę miał dopiero 20 listopada, przywieziony w czyjejś głowie. Wyślę Panu natychmiast wraz z informacjami o faktycznym stanie akcji zbierania podpisów. Chcielibyśmy mieć ich (orientacyjnie) około czterdzieści z przekrojem przez różne pokolenia i środowiska. Głównymi nazwiskami będą zapewne nazwiska Słonimskiego i [ekonomisty prof. Edwarda] Lipińskiego. […] Wachlarz projektowany – szeroki (włącznie z duchownymi). Przewidujemy paru sygnatariuszy zagranicznych, jeśli mają polskie paszporty w kieszeni, a Pan chyba ma, stąd prośba. Proszę o zastanowienie się, a po nadesłaniu tekstu o telegraficzną decyzję (wystarczy »oui« lub »non«)” – pisał w liście do prof. Leszka Kołakowskiego Jan Józef Lipski.