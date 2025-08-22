Ostatni sampan na Jangcy

Skąd pomysł na tę eskapadę? Po przeczytaniu gdzieś, że „mityczna Jangcy, kolebka chińskiej cywilizacji, przebija się przez majestatyczny, niewiarygodnie zjawiskowy przełom, jeden z najpiękniejszych, najbardziej imponujących i przytłaczających krajobrazów, jakie istnieją na naszej ziemi”, byłem już gotów do drogi. W pełni lata wylądowałem z trójką przyjaciół w przeludnionym, wielomilionowym Chongqing, dawnej stolicy królestwa Ba. Lepka wilgoć osiąga tu rzadko spotykany poziom, do tego dochodzi powietrze zanieczyszczone ciężkimi metalami wydzielanymi przez środki transportu, elektrownie i sektor przemysłowy.

Nie tracąc czasu, krążę po porcie rzecznym w poszukiwaniu typowej łodzi, budowanej od wieków według niezmiennych reguł. Ku memu zdziwieniu odkrywam, że sampany są dla miejscowej ludności już tylko wspomnieniem. „Może spotkacie je jeszcze w delcie, niedaleko Szanghaju” – odpowiadają rozmówcy.

Ktoś radzi pojechać do Wanxianu: „Rok temu właśnie tam widziałem żagiel na rzece”. Płynę więc statkiem pasażerskim do tego miasta, ale już po drodze młody kapitan potwierdza, że jego zdaniem sampany definitywnie zniknęły z Jangcy. W jego głosie nie ma ani cienia nostalgii za dawnym symbolem Chin, bo jak twierdzi ozięble, ewolucja techniczna jest niemiłosierna i dobrze się stało, że już ich nie ma, bo często utrudniały nawigację”.

Dla mnie to zawód, bo spóźniłem się. Coraz częściej zdarza mi się przyjechać za późno, aby udokumentować coś, co definitywnie odchodzi w przeszłość. Ale nie poddaję się. Odwiedzam nadrzeczne wioski. Wreszcie w Santiansian znajduję to, czego szukałem. To sampan, który od pewnego czasu służy jako prom pomiędzy dwoma brzegami rzeki. Jego właściciel, Liang Xue, gotów jest wynająć swoją łódź za 300 dolarów dziennie, ale po krótkich targach godzi się na... 30, czyli tyle, ile zarabia średnio robotnik chiński. Rano, po śniadaniu, na chwilę przed odpłynięciem, w domu naszego gospodarza pojawia się miejscowy sołtys i oświadcza, że nie możemy wyruszyć, dopóki nie będziemy mieli formalnej zgody władz prowincjonalnych. Pierwszym statkiem odpływam do Fengjie, gdzie w biurze burmistrza staram się o odpowiednie pismo urzędowe na wyprawę. Sytuacja jest napięta, funkcjonariusz nigdy nie spotkał się z taką sytuacją i boi się pozwolić cudzoziemcom na swobodne poruszanie się po podległym mu terytorium. Kiedy sprawa wydaje się już przegrana, pokazuję burmistrzowi legitymację członka Royal Geographical Society. O dziwo, zmienia zdanie, bo oglądał kiedyś film dokumentalny zrealizowany przez RGS.

Życiodajna wodna arteria

Obfite letnie deszcze monsunowe podniosły o 30 metrów poziom wody w rzece, nurt jest bardzo rwący i często jego prędkość osiąga 10 węzłów. Żegluga jest trudna, ponieważ tu i ówdzie widoczne są wystające tuż nad poziom wody niebezpieczne bloki skalne. Nazwa „Niebieska”, nadana rzece przez Europejczyków, nie ma nic wspólnego z Jangcy, która kolorem przypomina bardziej kawę z mlekiem. Na bezludnym szarozielonym płaskowyżu rzadko można dostrzec ślady życia i aż trudno jest uwierzyć, że z dorzecza najdłuższej rzeki Azji, gdzie żyje około 420 milionów mieszkańców, więcej niż w całej Europie, pochodzi połowa produkcji rolnej kraju.