Z nadejściem rządu demokratycznego, w 1992 r., wszystko wróciło do normy. Charyzmatyczna i kontrowersyjna postać zdobi dziś honorowe miejsce w każdym mongolskim osiedlu. Pojawiły się nazwy ulic, szkół i przeróżnych obiektów, zastępując obowiązkowego wcześniej Lenina. W 2008 r., 54 kilometry od Ułan Bator, ukończono monumentalny 40-metrowy pomnik Czyngis-chana, do budowy którego użyto 250 ton stali. Na głowie konia umieszczono taras widokowy, do którego można się dostać za pomocą windy, a w podstawie monumentu mieszczą się muzeum i kawiarnia.

Ktoś zapyta, skąd ta gloryfikacja człowieka tysiąclecia? Po rozpadzie Związku Radzieckiego egzystująca w jego cieniu Mongolia niespodziewane odzyskała niepodległość. W zdezorientowanym i zakłopotanym z braku patriotycznych wzorców kraju należało przedefiniować interes państwa i oprzeć się nie tylko na kwestiach etnicznych i religijnych. Pojawiła się potrzeba jakiegoś idola. Tak nieoczekiwanie odżył imperialny mit „wspaniałego, wielkiego Czyngis-chana, patrona pokoju i pojednania, kreatora symbolu tożsamości narodowej”.

Wyprawa na pustynię Gobi

Poruszamy się w karawanie pięciu baktrianów, dwugarbnych wielbłądów. Czeka nas egzotyczna przygoda w nieznanym szerszej opinii publicznej środowisku. Rzadko odwiedzana pustynia Gobi rozciąga się na długości 1750 km i jest trzecią na Ziemi pod względem powierzchni. Suma opadów nie przekracza 200 milimetrów rocznie. Jest to pustynia kontrastów, miejscami tworzą ją obszary pokryte żwirem, gdzie indziej ciągną się wielkie skaliste płaskowyże i masywy górskie. Są tu także uady, podobne do saharyjskich, czyli koryta dawnych rzek, które odżywają po każdym deszczu; na południu, bliżej Chin, jest też piasek, który zajmuje około 3 proc. całkowitej powierzchni pustyni, podczas gdy na Saharze dochodzi do 12 proc. Jak okiem sięgnąć, dominuje kosmiczna pustka i martwa cisza, która zachwyca i jednocześnie przytłacza. Jest tak głęboka, że słychać własny oddech i bicie serca. Po błękitnym, kryształowo przejrzystym niebie pędzą z szaloną szybkością śnieżnobiałe chmury.

Jedziemy pradawnym szlakiem karawan, zatem codziennie możemy liczyć na studnie, które człowiek drążył od tysiącleci. Przed zachodem słońca rozbijamy obóz w pobliżu jurty, której mieszkańcy zapraszają nas na poczęstunek. Pan domu – o nieprzeniknionym wyrazie twarzy i surowych wyrazistych rysach – spogląda na nas bez ciekawości, przystępując do stanowiącego niezbędny wymóg gościnności rytuału: częstuje nas tabaką do wąchania i kumysem, czyli poddanym fermentacji mlekiem wielbłądzicy. Kumys orzeźwia, ma przyjemny smak mieszaniny mleka, octu i szampana. Na pustyni i w stepie, gdzie dieta z konieczności jest uboga i monotonna, a warzywa nie są znane, ten napój cieszy się wielkim powodzeniem także dlatego, że zawiera wiele niezwykle istotnych dla organizmu składników odżywczych.

Nasze baktriany różnią się od swych afrykańskich kuzynów tym, że są niższe i masywniejsze, mają też ciemniejszą, bardziej gęstą sierść, która pozwala im lepiej znosić niskie temperatury zimnych azjatyckich pustyń. Zwierzęta te, prawdziwy symbol heroicznej woli i umiejętności przetrwania, doskonale przystosowane do nieprzychylnego środowiska, są wprawdzie udomowione od trzech tysięcy lat, lecz nie mają zbyt wiele sympatii dla człowieka. Co prawda, nie lubią się też i między sobą. Nie przywiązują się do właściciela, ograniczają się do słuchania jego poleceń, okazują mu zły humor lub obojętność.