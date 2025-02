Angkor – skarb światowej kultury

Dzisiaj jest to już czas przeszły. Nie ma w Kambodży rodziny, która nie straciłaby przynajmniej jednego bliskiego podczas owych mrocznych lat. Egzystencja Khmerów bogatych w ponadczasową, wywodzącą się z buddyzmu esencję życia, regulowana jest przez wszechobecną naturę. To charakter tych ludzi pozwolił przetrwać bezprecedensowe okrucieństwa Pol Pota i stanąć na nogi po długich i bolesnych latach wojny. Większość społeczeństwa stara się pogrzebać w głębi pamięci okropne wspomnienia, które ich prześladowały, i nie zamierza wracać do tego tragicznego tematu. Nie chce ugiąć się pod brzemieniem demonów przeszłości. Syndrom milczenia przeniknął do zbiorowej świadomości społeczeństwa, a dotknięta politycznym tabu najnowsza historia rozpłynęła się jak cień.

Wieki świetności Angkoru

Ale skierujmy się już do pełnego przepychu Angkoru, który od IX do XIII stulecia był ośrodkiem największego imperium w Azji Południowo-Wschodniej. Jaśniał blaskiem dorównującym świetności Babilonu i przewyższał rozmiarami ówczesny Rzym. Liczył wtedy ok. miliona mieszkańców, podczas gdy w Paryżu mieszkało 30 tys., a w Krakowie niespełna 20 tys. osób. Dobrobyt kraju związany był z wysokim stopniem cywilizacji i wzbudzającym podziw systemem irygacyjnym zapewniającym obfitość zbioru ryżu. Mieszkańcy tętniącego życiem, bajecznie zamożnego miasta wykorzystywali szlaki łączące Półwysep Malajski z Indiami i Chinami, handlując jedwabiem, kością słoniową, przyprawami czy rzadkimi gatunkami drzewa.

Aby zrozumieć okoliczności jego powstania, musimy cofnąć się w czasie do II w. n.e. Wtedy to na terenie dzisiejszej Kambodży, Tajlandii i części Półwyspu Malajskiego powstało Królestwo Funan, które w VIII w. zostało podbite przez Jawajczyków. W 802 r. niejaki Dżajawarman II założył państwo, które wkrótce stało się imperium Angkoru. Rozwój królestwa przeplatał się z okresami wielkiego dobrobytu i jedności z innymi oraz chaosem i wewnętrznymi konfliktami. Starożytni władcy jeden po drugim podejmowali się budowy coraz większych świątyń charakteryzujących się architektonicznym rozmachem, genialnymi reliefami i rzeźbami. W XIII w. za przyczyną imperialnej żądzy wielkiego Kubilaj-chana (wnuka Czyngis-chana) pojawia się siła, która będzie przyczyną upadku Angkoru. Uciekający przed mongolskimi hordami Tajowie przenoszą swoje państwo Nanżao z Yunnanu na południe Indochin. Powoli wypierają Khmerów na południowy wschód, ostatecznie zmuszając ich w 1432 r. do przeniesienia stolicy z Angkoru do Phnom Penh.

Na turystycznym szlaku

Około czwartej nad ranem rozpiały się koguty i trzeba było przygotować się do wyjazdu. Jedziemy po ciemku pustą drogą do odległej o niecałe pół godziny pierwszej świątyni. Dwa lata temu tą trasą pędził wielki peleton skuterów, turkoczących silnikami dwusuwów tuk tuków, pedałujących cyklistów czy taksówek. W takim tłumie pod kasy biletowe podjeżdżały także zorganizowane wycieczki zapełnionymi do ostatniego siedzenia busami. Wszyscy chcieli zobaczyć osławiony spektakl skąpanego w różowej poświacie Angkor Watu. W grudniu, czyli na początku pory suchej, kiedy temperatura jest nieco niższa, niebo wygląda olśniewająco błękitnie, a wschody są wyjątkowo atrakcyjne. Magia tej chwili, obowiązkowy punkt programu, urosła tutaj do legendy. Ponadto monsun pozostawił bardzo soczystą, żywą zieleń, a to zapewnia bardziej zjawiskowe zdjęcia.

Nie tracąc czasu, jedziemy do świątyni Ta Prohm, której czar uwiódł mnie najbardziej. Na zawsze wyrył się w mej pamięci jej majestat i nieznajdujący porównania obraz dramatycznego pojedynku drapieżnej przyrody splecionej w tragicznym uścisku z wytworem ludzkiego architektonicznego kunsztu. Teraz zagłębiamy się w surrealistyczną atmosferę bezszelestnej batalii. Monumentalne świątynie khmerskie, zbudowane na chwałę bóstw za cenę wykarczowania dziewiczej dżungli, wracają pod skrzydła matki natury, demonstrując, kto ewidentnie jest tu władcą czasu. Stoimy zdumieni, w pełnym czci milczeniu wobec pomnika pamięci, powszechnie uznawanego za jedno z największych dzieł dziedzictwa ludzkości. Mógłby stanowić gotową, godną podziwu inscenizację dla najbardziej wymyślnych przygód Indiany Jonesa.