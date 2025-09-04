Kiedy w Japonii „słońce spadło na głowę”

Po alianckiej stronie przez większą część wojny straszyły dwa upiory: powrót Hitlera i Stalina do ich tajnego porozumienia z sierpnia 1939 r. i wyprodukowanie w III Rzeszy bomby atomowej. Wielu renomowanych uczonych obawiało się przekształcenia II wojny światowej w nuklearną. Hitler inwestował jednak w rakiety V-2 z konwencjonalnym ładunkiem, by zaspokoić palącą żądzę zemsty na Churchillu i Roosevelcie. Ilość środków na ten cel była nonsensowna w zestawieniu z potencjalnym skutkiem. Prace nad rakietą mającą zniszczyć Nowy York nigdy nie wyszły poza etap deski kreślarskiej. I nie miały szans, by rakietę powiązać z ładunkiem nuklearnym.

Jak powstawała bomba atomowa

Dramatyczny rozwój wiedzy teoretycznej w zakresie badań nad fizyką atomową zbiegł się z wybuchem II wojny światowej i stanowi jeden z najbardziej ponurych zbiegów okoliczności w historii. Giganci fizyki: Einstein, Eisenberg, Feynman, Fermi, Teller prowadzili badania. Pomysł bomby zrodził się więc w środowisku uczonych-uciekinierów, głównie Żydów. Przerażała ich myśl, że Hitler ich uprzedzi. Paradoksalnie, to on był w jakimś sensie ojcem chrzestnym śmiercionośnej broni. Oficjalnie został nim Robert Oppenheimer. Pierwsi natomiast, którzy zrozumieli, do czego może doprowadzić rozbicie atomów uranu, kiedy cząsteczki łączą się w ciasną komórkę jądrową, okazała się para niemieckich radiochemików.

Był grudzień 1938 roku, kiedy Otto Hahn i Fritz Strassmann przeprowadzali w Berlinie eksperyment z neutronami. Nie za bardzo potrafili go wyjaśnić. Przy ostrzeliwaniu jąder atomów uranu przypadkowo odkryli, że o ile jądra większości pierwiastków ulegają pewnym zmianom, o tyle jądra uranu zmieniają się znaczniej. Rozpadają się na dwie równe części, radioaktywny izotop barium z 56 protonami (uran ma ich 92) i inne fragmenty samego uranu. Ale dlaczego?

Hahn, Strassmann i Meitner jako pierwsi na planecie z matematyczną logiką pojęli, że ludzkość dysponuje tak wielką siłą, że jest w stanie kompletnie unicestwić samą siebie.

Hahn skontaktował się ze swoją dawną koleżanką Lise Meitner. Urodzona w Wiedniu nie mogła, jak wszystkie dziewczęta w monarchii Habsburgów, uczęszczać do gimnazjum. Zdawała więc specjalny egzamin wstępny na studia. Brawurowo, jako druga kobieta na wiedeńskim uniwersytecie, obroniła doktorat. Jej marzenie? Dołączenie do laboratoryjnego teamu naukowej wielkości Maxa Plancka w Berlinie. Ten, zgodnie z szowinistycznym kodem kulturowym epoki, zbył ją: „Amazonki w nauce są sprzeczne z naturą”. Pracując za pół darmo, dołączyła do laboratorium prof. Hahna. Do gmachu wchodziła przez boczne wejście. Po kilku latach wywalczyła pensję. I została pierwszą kobietą- profesor fizyki w Niemczech (1926). Ale w III Rzeszy Hitlera jej życie zawisło na włosku. W ostatniej chwili Hahn zapewnił jej szwedzki azyl (1938). Tam, w rozmowach ze swoim siostrzeńcem Otto Frischem, za pomocą matematycznych obliczeń wysupłała wyjaśnienie eksperymentu Hahna, dlaczego uran rozczepia się na lżejsze od niego barium i masurium. Uwzględniła równanie Alberta Einsteina (E=mc2), z którego wynika, że utrata masy w wyniku procesu rozszczepienia musi zostać przekształcona w energię kinetyczną. Ta z kolei przekształca się w ciepło. Hahn, Strassmann i Meitner jako pierwsi na planecie z matematyczną logiką pojęli, że ludzkość dysponuje tak wielką siłą, że jest w stanie kompletnie unicestwić samą siebie. Skoro przy rozpadzie uranu na dwa produkty ponownie uwalniane są neutrony, to reakcja jądrowa zamienia się w niekończącą łańcuchową. Czyli w bombę atomową. Hahn i Strassmann opublikowali w „Nature” swoje wyniki (1940). Ani słowem nie wspomnieli o Meitner. Nazwisko Żydówki nie mogło przecież pojawić się w szczytowej fali nazizmu. Ale i później Lise Meitner, zawziętą pacyfistkę, którą okrzyknięto rzeczywistą matką chrzestną bomby atomowej, i która 48 razy występowała przed gremiami złożonymi z gigantów fizyki, ominęła nagroda noblowska.