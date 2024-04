Prezydent, który zlecił jedyny atak atomowy w historii. Harry S. Truman, część III

Atak na Hiroszimę był dla Japończyków szokiem, ale najwyraźniej zbyt słabym, aby Tokio podjęło oczekiwaną przez Waszyngton decyzję o bezwarunkowej kapitulacji. Dopiero przerażający grzyb atomowy nad Nagasaki potwierdził najgorsze obawy japońskich przywódców, że Amerykanie są zdeterminowani wypalić w jądrowej pożodze cały archipelag.

14 sierpnia wstrząśnięty cesarz Hirohito wezwał do swojego pałacu członków gabinetu i sztabu generalnego imperialnej armii. Wygłosił mowę, podczas której zaczął płakać. Także na sali słychać było szloch słuchaczy. Choć monarcha nie powiedział, że Japonia musi się poddać, to jednak zobowiązał rząd do przyjęcia Deklaracji poczdamskiej. Sztab armii uznał to za rozkaz bezwarunkowej kapitulacji wobec Stanów Zjednoczonych. Następnego dnia odtworzono przez radio przemówienie monarchy nagrane dzień wcześniej na płycie gramofonowej. Wzywał w nim do kapitulacji i pogodzenia się z losem. Miliony ludzi oczekiwały wezwania do popełnienia samobójstwa, jednak cesarz takiego polecenia nie wydał. 124. cesarz Japonii uchronił naród przed własnym obłędem.

Świat przyjął wiadomość o atakach atomowych na Hiroszimę i Nagasaki z osłupieniem i oburzeniem. Nawet sojusznicy USA dawali do zrozumienia, że ten czyn nosi znamiona zbrodni wojennej. Także amerykańska opinia publiczna wykazywała wahanie w ocenie tej decyzji. Pod koniec 1945 r. Federalna Rada Kościołów wystosowała do prezydenta Harry’ego Trumana protest wobec ataków nuklearnych na Hiroszimę i Nagasaki. Odpowiedź na to pismo obrazuje podejście prezydenta do sprawy: „Jedyny język, jaki (Japończycy) byli w stanie zrozumieć, to ten, którego użyliśmy podczas bombardowań. Kiedy (…) ma się do czynienia ze zwierzęciem, trzeba je traktować jak zwierzę”.