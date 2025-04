Na postępowanie Władysława II mocno wpływał ktoś jeszcze, o wiele mu bliższy niż wojewoda Włast. Tym kimś była żona księcia – przeznaczona mu, gdy miał szesnaście lat, a ona była jeszcze małą dziewczynką – urodzona w 1111 roku Agnieszka z Babenbergów, córka margrabiego Austrii Leopolda III Świętego, przyrodnia siostra Konrada III z rodu Hohenstaufów i wnuczka cesarza Henryka IV. To były koligacje mogące niemal każdego onieśmielić, a już z pewnością wywołać poczucie niższości we wdowie po Krzywoustym, która pochodziła z niezbyt znacznego hrabiowskiego rodu. Pomiędzy szczycącą się pochodzeniem i koneksjami, szalenie ambitną i pyszną Agnieszką oraz stojącą za młodszymi synami Krzywoustego Salomeą było miejsce jedynie na głęboką niechęć. I to one – należałoby zadedykować im myśl wyrażoną przez Kadłubka, że „pierwej byś ugłaskał piekielne furie, niżbyś przebłagał srogość niewieścią” – miały odegrać niepoślednią rolę w skłóceniu męskich potomków Bolesława, przyczyniając się do tego, że stanęli do bezpardonowej walki o władzę.

Agnieszka z Babenbergów, podobnie jak kilka innych żon polskich władców, nie zasłużyła sobie w Polsce na dobrą pamięć. Głównie właśnie ją obwinia się o konflikt pomiędzy braćmi. Przypuszczalnie doszłoby do niego wcześniej czy później i bez jej udziału, ale z pewnością dodatkowo podgrzała i tak gorącą atmosferę. Księżną łatwo było posądzać o złą wolę i niecne zamiary, gdyż była Niemką, a w Polsce w pewnym momencie wszystko, co obce, szczególnie niemieckie, stało się podejrzane i wystawione na krytykę. Tym bardziej żona polskiego księcia, zawsze niechętna wobec Polaków i pomawiająca ich – to przekaz Długosza – że „są niechlujni i zawżdy cuchną”, ta, której przypisano podżeganie do wojny domowej wystawiającej na szwank spoistość państwa.

Długosz oparł się zapewne na fragmencie „Kroniki wielkopolskiej”, w której o księżnej Agnieszce pisano: „Z obrzydzeniem wyśmiewała odzież, obuwie i obyczaje polskich rycerzy, męża swego nazywała półksięciem, szyderczo zapewniając, że jest zadowolony z czwartej cząstki królestwa”. Takie utyskiwania, zakładając, że kronikarski przekaz nie jest nazbyt bałamutny, nie mogły pozostać obojętne dla psychiki seniora i miały zapewne wpływ na jego zamiary. Warto jednak w tym miejscu zacytować opinię jednego z biografów Władysława, Mariusza Dworsatschka, który stwierdził: „Jeśli mówić o ambicji Agnieszki, to z pewnością mieści się ona w ramach dość typowych dążeń do powiększenia zakresu własnych wpływów, a zwłaszcza władzy jej męża. Nie wolno przy tym zapominać, a nawet wysunąć należy na plan pierwszy, że wiele z tego, co przypisywano Agnieszce, dotyczy najprawdopodobniej głównie samego Władysława”.

Rzeczywiście, warto to mieć na uwadze. Prócz tego wielu historyków i badaczy stawiających Agnieszce wspomniane zarzuty jakby pomijało dość oczywisty fakt, iż w gruncie rzeczy wszelkie przypisywane księżnej zło mogło w konsekwencji przynieść krajowi korzyść. Stałoby się tak, gdyby Władysławowi, nawet za cenę wyzucia braci z ojcowskiej schedy, a może i krwawej rozprawy z nimi, udało się zjednoczyć państwo i ustrzec je przed rozbiciem dzielnicowym. Inna rzecz, że najprawdopodobniej byłby to jedynie stan przejściowy i ostatecznie tendencje odśrodkowe zwyciężyłyby, przynosząc podobny efekt. Z pewnością jednak losy Polski doznałyby korekty i potoczyły się w trochę inny sposób.