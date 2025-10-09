W jednym z szyfrogramów polscy oficerowie działający na Węgrzech wskazali, że Giżyccy działali „nieostrożnie” i byli związani z tzw. grupą Muszkieterów. W kontaktach tych, w czasie pobytu w Budapeszcie, miała pośredniczyć Krystyna Skarbek.

Sami Muszkieterowie są organizacją, której cele działania wciąż pozostają niejasne. Marcin Faliński przypomina, że mogli prowadzić grę z niemieckim wywiadem – Abwehrą. Niewykluczone też, że organizacja ta mogła współdziałać z Sowietami. Historycy nie są jednak zgodni, czy była ona prowadzona przez brytyjski wywiad, czy wręcz przeciwnie – była przez niego rozpracowywana.

Faktem jest, że w 1942 r. Komenda Główna AK pozbawiła dowództwa tej organizacji kpt. Stefana Witkowskiego, a wyrokiem Wojskowego Sądu Specjalnego został on skazany na karę śmierci m.in. za współpracę z niemieckimi służbami i niesubordynację. Wyrok został wykonany w Warszawie 18 września 1942 r.

Być może wskazana w szyfrogramie „nieostrożność” skutkowała wsypą, czyli zatrzymaniem Skarbek w Budapeszcie przez Niemców. Jednak w niejasnych okolicznościach opuściła ona więzienie. Następnie została przerzucona do Libii, aby oczekiwać na kolejne zadania. Trwało to wiele miesięcy, bo Brytyjczycy sprawdzali okoliczności opuszczenia przez nią aresztu. SOE przypuszczało, że mogła zdradzić i przejść na stronę wroga.

Jak przypominają historycy IPN, dopiero w 1943 r. Skarbek wróciła do służby w SOE i przeszła kurs spadochronowy.

Porucznik Krystyna Skarbek?

Tomasz Muskus odkrył, że Krystyna Skarbek była oficerem brytyjskich służb w stopniu porucznika. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”. Na to wskazuje jeden z szyfrogramów odnaleziony przez niego w archiwum Studium Polski Podziemnej. Na przełomie lat 1944 i 1945 miała zostać przerzucona z Włoch wraz z grupą brytyjskich oficerów do Polski w ramach misji „Freston” – podmisji większej operacji o kryptonimie „Flamstead”. – Z depeszy wynika, że Skarbek jako oficer brytyjski w stopniu porucznika o pseudonimie Folkestone miała pełnić zadanie łącznika pomiędzy misjami „Freston” oraz „Farnham”, w której miał wziąć udział jej przyszły narzeczony major Andrzej Kowerski ps. Kennedy – mówi „Rzeczpospolitej” Tomasz Muskus.