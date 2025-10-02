Aktualizacja: 02.10.2025 21:51 Publikacja: 02.10.2025 21:22
Prace prowadzone na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Treblinka II
Foto: Sebastian Różycki
Prace prowadził zespół badawczy z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, który kontynuuje prace prowadzone w poprzednich latach na terenie byłego obozu zagłady Treblinka II.
– Celem tegorocznych badań jest ustalenie przebiegu historycznej drogi, którą ofiary były prowadzone do komór gazowych – mówi „Rzeczpospolitej” dr inż. Sebastian Różycki z Politechniki Warszawskiej.
Prace obejmowały analizę zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej oraz archiwalnych materiałów kartograficznych, a także wykorzystanie nowoczesnych metod fotogrametrycznych i geoinformatycznych.
Naukowcy zbadali teren od rampy kolejowej, poprzez strefę przyjęć, do zarysu budynku, w którym znajdowały się komory gazowe. Ze wspomnień ocalałych i świadków niemieckich zbrodni wynikało, że przywiezieni musieli pokonać około 100-110 metrów do komór gazowych. Naukowcy ustalili, że ostatni prosty odcinek drogi miał ok. 65 metrów długości, a w trakcie prac sondażowych udało im się odnaleźć pozostałość drewnianego słupa. Być może był to fragment ogrodzenia z drutu kolczastego, pomiędzy którym szli Żydzi na śmierć. Płot ten był zamaskowany, pomiędzy druty powtykane były gałązki drzew iglastych.
Czytaj więcej
W tym roku powinny się zakończyć prace nad nowym obiektem wystawienniczo-edukacyjnym, który znajd...
– Sondaż został wykonany w obecności przedstawiciela Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy – mówi nam dr Sebastian Różycki.
Naukowcy odnaleźli także relikty drogi o szerokości ok. 5,5-6 metrów. Następnie skupili się na poszukiwaniu odcinka, który – według planów i relacji świadków – skręcał pod kątem bliskim 90 stopni i prowadził do strefy przyjęć.
– Odtworzenie dokładnego przebiegu tej trasy pozwoli lepiej zrozumieć topografię obozu oraz mechanizmy jego funkcjonowania. Wyniki badań staną się podstawą do dalszych prac naukowych, a także działań o charakterze edukacyjnym i upamiętniającym – dodaje dr inż. Sebastian Różycki.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2024 r. badaczom z Politechniki Warszawskiej udało się odnaleźć pozostałości po tzw. nowych komorach gazowych. Ustalili, że kompleks ten składał się z dziesięciu pomieszczeń – po pięć po każdej stronie korytarza centralnego. Jako pierwsi napisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”.
Obiekt ten zlokalizowany jest pomiędzy pomnikiem ofiar obozu zagłady w Treblince a tzw. rusztem, czyli upamiętnieniem spopielonych zwłok. Zdaniem Różyckiego relikty komory gazowej znajdują się płytko.
Dr inż. Sebastian Różycki, Politechnika Warszawska
W 2023 r. w innym miejscu obozu naukowcy odnaleźli pozostałości tzw. starych komór gazowych. Kilkanaście centymetrów pod powierzchnią natrafili na gruz betonowy oraz fragmenty terakoty w kolorze jasno- i ciemnopomarańczowym. W narożnikach budynku odnaleźli cegły ze stemplem „Włochy” oraz tzw. główkę ślepego prysznica.
Wykryte anomalie geofizyczne pokazały wtedy prostokąt o długości 21 metrów i szerokości 14 metrów. Częściowo pokrywały się one z badaniami, które w 2014 r. prowadziła na tym terenie brytyjska grupa badaczy pod kierunkiem archeolożki sądowej dr Caroline Sturdy Colls ze Staffordshire University. Odkryła ona wtedy kafelki ze znakiem firmowym przedsiębiorstwa Dziewulski i Lange. Podobne kafelki znalezione zostały także w trakcie badań prowadzonych w lipcu 2023 r. Miejsce odnalezione przez naukowców zostało oznaczone czterema głazami narzutowymi.
Czytaj więcej
Przy powstającym Muzeum Getta Warszawskiego nie zostanie ustawiony zrekonstruowany wagon tramwajo...
Naukowcy z Politechniki Warszawskiej skorygowali też granice obozu Treblinka II na podstawie analizy zdjęć lotniczych m.in. z lat 1944 i 1958, znajdujących się w archiwach amerykańskich i w Edynburgu, oraz map. Udowodnili, że dzisiejsze miejsce pamięci nie pokrywa się z rzeczywistymi granicami obozu. Nie obejmuje miejsca, gdzie znajdowały się baraki strażników.
Z wyliczeń naukowców wynika, że powierzchnia obozu liczona na podstawie granicy zewnętrznej wynosiła 15,85 hektara.
Treblinka II była drugim co do wielkości po Auschwitz-Birkenau obozem zagłady w Europie. Z badań przeprowadzonych w 1994 r. wynika, że śmierć poniosło tam 912 tys. Żydów, w tym m.in. z warszawskiego getta. Obóz otaczało podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego, wysokie na 2,5 metra, które było przeplatane gałęziami sosnowymi, tak, żeby nie można było zobaczyć, co się w środku dzieje. Wagony kolejowe z uwięzionymi wtaczane były przez lokomotywę do środka obozu.
Dzisiaj praktycznie nie ma śladu po tym miejscu zagłady. Został bowiem zlikwidowany pod koniec 1943 r., po buncie więźniów, którzy spalili niektóre obiekty. Teren, gdzie zakopano ludzkie prochy, został zaorany i obsiany łubinem, wybudowano też dom, w którym osadzono ukraińską rodzinę, która miała ochraniać ten teren.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prace prowadził zespół badawczy z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, który kontynuuje prace prowadzone w poprzednich latach na terenie byłego obozu zagłady Treblinka II.
– Celem tegorocznych badań jest ustalenie przebiegu historycznej drogi, którą ofiary były prowadzone do komór gazowych – mówi „Rzeczpospolitej” dr inż. Sebastian Różycki z Politechniki Warszawskiej.
Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów nie będzie działało, ale też nie zostanie zlikwidowane...
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiła skarga złożona przez pełnomocnika prawnego Alberta Stankowskiego...
Współpracę z Muzeum Getta Warszawskiego kończy prof. Daniel Blatman, izraelski historyk zajmujący się Holokauste...
Odnaleziono część kolekcji Alfreda Potockiego, którą wywiózł z Łańcuta w połowie 1944 r. To kilkanaście portretó...
Kto żyw, spieszy pisać książkę kucharską: blogerzy, dziennikarze, ludzie sztuki. Trudno zliczyć współczesne tomy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas