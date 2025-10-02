– Sondaż został wykonany w obecności przedstawiciela Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy – mówi nam dr Sebastian Różycki.

Naukowcy odnaleźli także relikty drogi o szerokości ok. 5,5-6 metrów. Następnie skupili się na poszukiwaniu odcinka, który – według planów i relacji świadków – skręcał pod kątem bliskim 90 stopni i prowadził do strefy przyjęć.

– Odtworzenie dokładnego przebiegu tej trasy pozwoli lepiej zrozumieć topografię obozu oraz mechanizmy jego funkcjonowania. Wyniki badań staną się podstawą do dalszych prac naukowych, a także działań o charakterze edukacyjnym i upamiętniającym – dodaje dr inż. Sebastian Różycki.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odnaleziono miejsce, gdzie były nowe i stare komory gazowe

W 2024 r. badaczom z Politechniki Warszawskiej udało się odnaleźć pozostałości po tzw. nowych komorach gazowych. Ustalili, że kompleks ten składał się z dziesięciu pomieszczeń – po pięć po każdej stronie korytarza centralnego. Jako pierwsi napisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”.

Obiekt ten zlokalizowany jest pomiędzy pomnikiem ofiar obozu zagłady w Treblince a tzw. rusztem, czyli upamiętnieniem spopielonych zwłok. Zdaniem Różyckiego relikty komory gazowej znajdują się płytko.