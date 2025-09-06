Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego dyrekcja Muzeum Getta Warszawskiego zrezygnowała z umieszczenia zrekonstruowanego tramwaju przed muzeum?

Czy były w tej sprawie naciski urzędnika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Jakie działania zostały podjęte w celu przekazania wagonu do Muzeum Getta Warszawskiego?

Kto uczestniczył w rozmowach o umieszczeniu tramwaju z gwiazdą Dawida obok Muzeum?

Jakie kontrowersje towarzyszyły procesowi decyzji o zaniechaniu wystawienia tramwaju?

Jakie były argumenty przemawiające za zachowaniem autentycznego tramwaju z getta?

Prof. Daniel Blatman, izraelski historyk, tłumaczy w jaki sposób tramwaj z getta symbolizuje historię i komunikację pomiędzy gettem a resztą warszawskiego społeczeństwa w czasie niemieckiej okupacji?

Już pięć lat temu w „Rzeczpospolitej” ujawniliśmy, że Muzeum Getta Warszawskiego planuje umieścić na wystawie zabytkowy tramwaj, który woził pasażerów przez getto w czasie wojny. Placówka przez wiele miesięcy prowadziła rozmowy z władzami Warszawy oraz Tramwajami Warszawskimi na temat przekazania lub wypożyczenia wyjątkowego zabytku.

W starania te włączyli się m.in. ówczesny wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS) oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich, który jest przewodniczącym Rady MGW. W liście do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego napisał m.in., że to „świadek tragicznych doświadczeń warszawskich Żydów pod okupacją niemiecką oraz obiekt o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolicznym dla mieszkańców Warszawy, Polaków, ale także Żydów”. Rabin przypominał, że tramwaj kursował przez getto warszawskie na tzw. linii z gwiazdą. Dodał, że pozyskanie go do zbiorów muzeum „jest priorytetem najwyższej rangi”.

Tramwaje Warszawskie zrekonstruowały wagon z getta

Miasto oraz Tramwaje Warszawskie zaproponowały tej placówce inne rozwiązanie: przekazanie podwozia wagonu typu A, który mógłby stać się podstawą do rekonstrukcji wagonu, mogącego stanąć w muzeum.

I tak się stało. Prace ruszyły w 2022 r., a rok później w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim zaprezentowano efekt prac pasjonatów z Tramwajów Warszawskich. Rekonstrukcja została zrealizowana według zachowanej oryginalnej dokumentacji, z wykorzystaniem tych samych materiałów, jakie stosowano ponad 100 lat temu, gdy powstawały tramwaje tego typu. „Autentyczność tramwaju jeżdżącego przez getto jest udokumentowana” – podał Urząd Miasta st. Warszawy.