Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie miało odnalezienie części kolekcji Alfreda Potockiego dla polskiego dziedzictwa kulturowego? Kto odnalazł zaginione w czasie II wojny światowej obrazy?

W jaki sposób portrety magnackie z kolekcji Alfreda Potockiego znalazły się w austriackim zamku?

Co przyczyniło się do decyzji o sprowadzeniu odnalezionych portretów z Austrii do Polski?

Do których muzeów w Polsce trafi odnaleziona kolekcja?

Jakie okoliczności towarzyszyły odnalezieniu obrazów z kolekcji Alfreda Potockiego w Peru?

Obrazy odnaleźli w austriackim zamku potomkowie arystokratycznych rodzin Maciej Radziwiłł oraz Michał Sobański. Do Polski sprowadzili piętnaście portretów pochodzących z zamku w Łańcucie. – To portrety z kolekcji w Łańcucie wywiezione przez Alfreda Potockiego w końcu 1944 r. Alfred pozostawił część obrazów w pewnym zamku na zachodzie Austrii, gdzie pozostawały do teraz. Portrety te to XIX-wieczne kopie obrazów z pałacu w Tulczynie, oryginały przepadły, więc wartość tych dzieł wzrosła. Część takich samych kopii z Tulczyna znajduje się w pałacu w Wilanowie – mówi „Rzeczpospolitej” Maciej Radziwiłł. Wśród sprowadzonych do Polski są m.in. portrety Potockich.

Reklama Reklama

Fundacja Trzy Trąby i Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego przekazały trzynaście obrazów do muzeum zamku w Łańcucie. – Obrazy wrócą na swoje miejsce, czyli do tzw. białego korytarza. Część będzie wymagała renowacji – dodaje Maciej Radziwiłł.

Wzbogaci się kolekcja Łańcuta i Nieborowa

Dodatkowo dwa portrety Radziwiłłów: Karola Stanisława Radziwiłła, zwanego „Panie Kochanku” oraz kardynała Jerzego Radziwiłła, biskupa krakowskiego, wykonane przez florenckiego malarza Giuseppe Parriniego trafiły do oddziału Muzeum Narodowego w Nieborowie. – Są to kopie wcześniejszych portretów z Nieświeża wykonane dla pałacu Radziwiłłów w Berlinie w połowie XIX w.. Potem trafiły do Łańcuta jako prezent dla Elżbiety z Radziwiłłów i Romana Potockiego z okazji ich ślubu. Para ta była rodzicami Alfreda Potockiego – dodaje Maciej Radziwiłł.