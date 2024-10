Muzeum w Nieborowie otrzymało wyjątkowy depozyt

Do Nieborowa został przekazany także pochodzący z połowy XIX wieku obraz przedstawiający złoty salon z Hôtelu Lambert, który od 1843 r. należał do rodziny Czartoryskich. To w tej rezydencji znajdował się ośrodek polskiego obozu emigracyjnego we Francji po upadku powstania listopadowego.

Fundacja przekazała w depozyt także portret Anny z Sapiehów Czartoryskiej pędzla Marie Cécile Donnier, który powstał w 1864 r. Ta żona księcia Adama Jerzego Czartoryskiego we Francji założyła Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, kierowała Instytutem Panien Polskich, organizowała liczne imprezy dobroczynne. Księżna otworzyła salon, do którego przychodzili politycy, dziennikarze, artyści. Bywali u niej Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, a jeden z pierwszych paryskich koncertów dał Fryderyk Chopin.

Unikalna rotella w nieborowskim muzeum

Kolekcję nieborowską wzbogaciła też niezwykle rzadka okrągła tarcza, datowana na drugą połowę XVI w. Tego typu zdobione tarcze, we Włoszech znane jako rotella, były wytwarzane w Mediolanie. Na powierzchni tarczy widnieje data 1719 oraz herb Sabaudii z inicjałami VA, co odnosi się do czasów panowania Wiktora Amadeusza II (1675–1730). Bogate grawerunki oraz złocenia ogniowe wskazują, że mogła być przeznaczona dla wysokiego rangą dowódcy.

Tarcza z kolekcji Fundacji Trzy Trąby uważana jest za unikat w skali Polski, podobny egzemplarz znajduje się w Cleveland Museum of Art (CMA) w USA.