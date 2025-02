Czytaj więcej Plus Minus Róża Efraim nie umrze drugi raz. Warszawa przypomni sobie o Treblince Tożsamość nawet 800 tys. spośród niemal miliona Żydów zamordowanych w Treblince nigdy nie będzie już znana światu. Ale moja praprababcia pojawi się na Murze Pamięci, który powstaje na terenie obozu zagłady. I będzie żyła w sercach potomnych.

Na murze pamięci będą nazwiska części ofiar obozu zagłady w Treblince

Jak nas informuje ministerstwo kultury obok pawilonu muzealnego powstanie Mur Pamięci na którym umieszczone zostaną nazwiska części ofiar tego niemieckiego obozu zagłady. Kompletowaniem nazwisk oraz ich weryfikacją zajmuje się Fundacja „Pamięć Treblinki”.

– W bazie mamy ok. 109 tys. nazwisk, opracowujemy kolejne około 20 tysięcy, z tym, że mamy też kilka tysięcy wątpliwych, po prostu nie ma pewności czy oni zginęli w Treblince – mówi nam Paweł Sawicki z zarządu Fundacji „Pamięć Treblinki”. Dodaje, że prace nad tą listą prowadzone są przez wolontariuszy i jest to swoiste układanie puzzli w oparciu o okruchy informacji, które znajdują się w różnych źródłach. W miarę pełna lista obejmuje jedynie osoby wysłane do Treblinki z niemieckiego obozu w Terezinie. Znajdują się na niej Żydzi czescy, niemieccy i austriaccy. Nie zachowały się bowiem listy wysłanych na śmierć do Treblinki, albo nie było one tworzone przez Niemców. W tej chwili trwają prace nad tzw. lista bułgarską, na której znajdują się nazwiska Żydów greckich, macedońskich i serbskich.

Ta swoista archeologia pamięci, ma przywrócić pamięć części z 900 tys. zamordowanych Żydów w Treblince. – Tylko my to możemy zrobić, bo zapomnienie miało wymiar celowego działania niemieckiego, zarówno ofiary jak i obóz zostały starte z powierzchni ziemi – przypomina Paweł Sawicki. Jego zdaniem praca ta nie skończy wraz z budową muru, a nazwiska ofiar będą mogły być uzupełniane w przyszłości.

Projekt pracowni Bujnowski

W części ekspozycyjnej budynku prócz wystawy stałej i czasowej, znajdzie się sala, w której prezentowane będą rzeźby Samuela Willenberga, uczestnika buntu więźniów z 2 sierpnia 1943 r.