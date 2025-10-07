Uroczyste odsłonięcie muralu odbędzie się 10 października o godz. 9 przy budynku Wronia 43, w pobliżu Krochmalnej na warszawskiej Woli. Mural powstał w oparciu o projekt przygotowany przez Wiktorię Słabicką, studentkę Politechniki Krakowskiej. Wygrała ona konkurs ogłoszony przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola m.st. Warszawa.

„Mural jest hołdem dla wszystkich pokoleń członków NZS – tych którzy zapisali się w historii, i tych, którzy każdego dnia piszą jej kolejne rozdziały” – wskazują organizatorzy. „Spotkajmy się przy muralu i wspólnie upamiętnijmy wszystkich, którzy przez 45 lat tworzyli i tworzą historię NZS!” – apelują

Uroczystości rocznicowe NZS na warszawskiej Woli

Oficjalne odsłonięcie muralu zorganizowane zostanie przy współpracy Wolskiego Centrum Kultury i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tego dnia nastąpi przecięcie wstęgi, głos zabiorą także działacze tej niezależnej organizacji studenckiej. Następnie odbędzie się „Spotkanie przy kawie przyjaciół NZS” w Wolskim Centrum Kultury.

W planach jest panel historyczny, w którym wezmą udział członkowie NZS-u. Wśród zaproszonych przez organizatorów są m.in. Jarosław Guzy, Marcin Waryszak, Andrzej Radke, Przemysław Klukowski. „Głównym tematem będą porównania międzypokoleniowe mające na celu pokazanie zmiany mentalności studentów, ich potrzeby i formy zaangażowania od lat 80. po współczesność” – zapowiadają organizatorzy panelu.