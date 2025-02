„Apokalipsa była! A w literaturze spokój”

Wspaniała indywidualność kryjąca się w „małym, czupurnym bruneciku” wtargnęła wtedy nieproszona na mównicę, gwałtownie stając w obronie przyjaciół – „z innej barykady”, których dobre imię śmiał szargać przybyły do Sejmu z grupą łódzką dziewiętnastoletni Wiktor Woroszylski. „Łódzcy pretorianie” jechali na ten zjazd ciężarówką Komitetu Wojewódzkiego w bojowych nastrojach. Wściekli, że wiekopomną misję tworzenia „pisma młodych” władza powierzyła warszawskim AK‑owcom, obcym klasowo, wrogom prawie, zamiast im, swoim ludziom. Woroszylski był zdecydowanie lepiej zorientowany w nastrojach społecznych niż nowo poznany warszawski kolega. W brzuch uwierał go zatknięty za paskiem pistolet, do którego jeszcze się nie przyzwyczaił. Dostał go niedawno, kiedy zaczęła się akcja przedwyborcza. „Byle minąć Łowicz”, powiedział kierowca. „Potem już nie wyskoczą zza krzaka”. Przemawiając gniewnym tonem w sejmie, Woroszylski potępiał „faszystowskie inklinacje” inteligenckiej młodzieży czasów okupacji. Nagle, jak opowiadał wiele lat później, przypomniał sobie słowa tak chętnie do niedawna śpiewanej piosenki, której autora nie znał. Był to „Wymarsz Uderzenia” Trzebińskiego. Jako dowód swoich zapalczywych oskarżeń przytoczył słowa refrenu: „»Imperium gdy powstanie, to tylko z naszej krwi!« Jakie imperium?!” – grzmi Woroszylski. W tym momencie odskakuje mu guzik marynarki, oczom zebranych ukazuje się zatknięty za paskiem bębenkowiec. Zrobiło się groźnie. Na mównicę wdziera się Tadeusz.

„Oni nie żyją!”

„Kto dał wam prawo szydzić z ludzi, którzy nie mogą się bronić? Może się mylili, może pisali niemądre wiersze, ale oni nie żyją!” – krzyczy. W porywczej wypowiedzi staje w obronie umarłych poetów, sprzeciwia się stanowczo odwoływaniu się do tamtych doświadczeń w celu wykorzystania ich w obecnych narracjach w zupełnie innej rzeczywistości.

„Demokracja to stare słowo, pod którego przykrywką zrobiono niejedno świństwo! Patrzcie demokracji na ręce!” – krzyczy do skonsternowanych adeptów rewolucji. Z sali podnosi się głos tłumaczący „niedojrzałemu ideowo”, że istnieje różnica między demokracją burżuazyjną a jej wyższą formą, gwarantowaną przez władzę robotników. „Dobra!”, macha ręką Borowski. „A jak ją mierzyć? Ilość ludzi trzymanych w mamrze też może być wskaźnikiem demokracji!”. Z tymi słowami schodzi z trybuny.

Było to jego pierwsze wystąpienie publiczne, które stało się niemal legendą. Jacek Bocheński przypomina sobie: „W tych jego wystąpieniach i przemówieniach było coś histerycznego i patologicznego, ta porywczość, ten głos trochę za wysoki. Mi się wtedy wydawało, że po powrocie z Oświęcimia to nie był do końca normalny człowiek. Okropne słowo. Ale tak go wtedy widziałem. Nie zmienia to faktu, że był to wielki intelekt. Miał w sobie wiele sprzeczności, a wtedy, w tych pierwszych latach, bardzo krytycznie patrzył na to, co my robimy”.

Woroszylski nie znał wtedy ani Tadeusza, ani jego opowiadań. Uznał go za wariata, ale mimo to swoją żarliwością, odwagą i gotowością do poniesienia odpowiedzialności za słowa chłopak mu zaimponował. Po wszystkim w kuluarach rozmawiano o potrzebie skupienia młodych sił, stworzenia zwartego środowiska, klubu. „Bar pod Marksem może?!” – wypala ironicznie Borowski. „Albo tawerna pod czerwonym sztandarem?”. Ten jego szyderczy, przenikliwy śmiech długo odbija się echem w sejmowych korytarzach. Zrobił wtedy wrażenie.

„Pryszczaci”, czyli „chłopcy w czerwonych krawatach”

Wiktor Woroszylski, z którym niebawem połączy Tadeusza przyjaźń, już za moment, w czasach obowiązującej doktryny socrealizmu, będzie uchodzić za przywódcę formacji pryszczatych. Zdania na temat „pryszczatości” są podzielone: autorstwo terminu przypisuje się wielu starszym twórcom, między innymi Zofii Nałkowskiej, którą młodzi pisarze‑krytycy „rozpatrzyli negatywnie” pod kątem reguł realizmu socjalistycznego.