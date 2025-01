Rocznica wyzwolenia Auschwitz. Przemówią tylko Ocaleni

Na uroczystości obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia, spodziewani są monarchowie, prezydenci i premierzy, ale żaden z nich nie zostanie dopuszczony do mikrofonu.

- Nie będzie żadnych przemówień politycznych – powiedział Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek dla dziennika „Guardian”.- Chcemy skupić się na ostatnich Ocalałych, którzy są wśród nas, na ich historii, ich bólu i ich traumie - mówił Cywiński.

Dyrektor Muzeum Auschwitz o dyskusji na temat aresztowania Netanjahu

Na początku tego miesiąca wiceminister spraw zagranicznych Polski zasugerował, że władze będą zobowiązane do aresztowania premiera Izraela, Benjamina Netanjahu, jeśli przyjedzie do Polski na ceremonię, biorąc pod uwagę nakaz MTK aresztowania go pod zarzutem zbrodni wojennych.

Premier Donald Tusk ogłosił, że rząd podjął uchwałę, iż każdy izraelski polityk, w tym Netanjahu, może odwiedzić Polskę bez obawy przed aresztowaniem, pomimo faktu, że Polska jest sygnatariuszem Statutów Rzymskich