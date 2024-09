Gdy macierzyństwo staje się obowiązkiem... Kobiety w III Rzeszy

Czas spędzony przez kobiety w Lebensborn był okresem bardzo silnej ich indoktrynacji. Kobiety wiedziały, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek komplikacji zdrowotnych u noworodka może on zostać uśmiercony. Zdawały sobie również sprawę, że ich dzieci – a w zasadzie synowie – zostaną w przyszłości po prostu przeznaczone na żołnierzy, którzy w każdej chwili mogą zginąć. Pomimo tak brutalnie wyglądającej rzeczywistości kobiety nie buntowały się i akceptowały ten stan rzeczy. W jaki sposób nazistom udało się tak skutecznie stłumić naturalne instynkty macierzyńskie?

Kobiety, które mogły zamieszkać w domu matek i urodzić tam dziecko, przechodziły restrykcyjny proces kwalifikacyjny, a podczas pobytu były poddawane indoktrynacji. Obowiązkowe było uczestnictwo w różnego rodzaju odczytach i szkoleniach. Władze Lebensborn chciały być pewne, że te kobiety doskonale wychowają przyszłe pokolenie żołnierzy ideologicznie wiernych Rzeszy. Sprawa przyjmowała dramatyczny obrót, gdy dziecko rodziło się chore. Wówczas podlegało ono bezwarunkowo ocenie „specjalistów” współpracujących z akcją T4 i jeśli wydali oni opinię, że nie ma szans na wyleczenie i prawidłowy rozwój malucha, niemowlę było zabijane zastrzykiem ze śmiertelną dawką barbituranów bądź morfiny. Kobiety były na taką okrutną możliwość przygotowywane; już w szkołach uczyły się rachunków, wyliczając, ile pieniędzy musi przeznaczyć naród na utrzymanie jednego niepełnosprawnego obywatela. Tak silna i długa indoktrynacja tłumiła ich instynkty macierzyńskie, chociaż oczywiście do pewnego stopnia. Kobiety miały również świadomość, że są obserwowane, a ich zachowanie, reakcje, wyrażane opinie i poglądy podlegają nieustannej ocenie. Odrębną sprawą jest udział Lebensborn w wywożeniu z okupowanych krajów (również z Polski) dzieci, które pasowały do wzorca rasy, czyli miały jasne włosy, niebieskie oczy, odpowiednie wymiary czaszki itd. Do Lebensborn trafiały niemowlęta i kilkulatki odbierane np. aresztowanym rodzicom. Rodziny, które potem adoptowały te dzieci, często nie wiedziały nic o ich prawdziwym pochodzeniu. Historia porwanych dzieci to jednak już temat na kolejną rozmowę, bo ich losy były bolesne i traumatyczne również po wojnie, gdy odbierane niemieckim rodzinom, z którymi zdążyły zbudować relację, trafiały do polskich domów dziecka.

Chociaż Lebensborn jest całkowicie słusznie uznawany za organizację zbrodniczą, to nie da się zaprzeczyć faktowi, że niektórym kobietom i ich dzieciom, znajdującym się w ciężkim położeniu społecznym i materialnym, przyniósł realną pomoc. Stworzony z myślą o przyspieszeniu wzrostu demograficznego konkretnego narodu spełnił swoją bardzo kontrowersyjną rolę. Dzisiaj też stoimy w obliczu wyzwań wynikających z problemów natury demograficznej. Jakie według pani działania mogłyby podjąć państwo i społeczeństwo, aby wspomóc kobiety ciężarne oraz te, które dopiero planują zostać matkami?

Mimo kilku lat pracy nad serią „Matki Rzeszy” nie potrafię rozstrzygnąć wielu moralnych dylematów związanych z Lebensborn. Trudno jest mi ocenić wybory kobiet, które od najmłodszych lat były poddawane tak silnej indoktrynacji. Czuły przymus urodzenia dziecka, bo wciąż słyszały, że to ich jedyny życiowy cel. Wiedziały też, że aborcja jest karalna. Z całą pewnością dla niektórych kobiet Lebensborn był wybawieniem. Mogły urodzić dziecko w dobrych warunkach i nie były narażone na szykany np. ze strony rodziny albo konserwatywnego środowiska. Oczywiście dziś wiemy, jaki był prawdziwy cel Lebensborn, znamy też straszną prawdę o porywanych dzieciach. Na procesach w Norymberdze kierownictwo organizacji zostało uniewinnione, ale pod naciskiem światowej opinii publicznej w 1950 r. niemiecki Trybunał Denazyfikacyjny w Monachium uznał jednak działalność Lebensborn za zbrodniczą. Dla mnie najbardziej szokujące i odrażające jest to, że działał on przez cały czas pod przykrywką dobroczynności. Pierwszy tom książki zadedykowałam moim przyjaciółkom, życząc im, aby macierzyństwo już nigdy nie stało się obowiązkiem. Żaden rząd nie może nakazać kobiecie, aby została matką. Nie może jej do tego zmusić. Historia już nam pokazała, do czego to prowadzi. Oczywiście gwarancja zatrudnienia po urlopie macierzyńskim, dostępność żłobków i przedszkoli, a nawet zapewnienie znieczulenia okołoporodowego i poczucia bezpieczeństwa podczas ciąży mogą bardzo pomóc, ale przede wszystkim to kobieta musi pragnąć zostać matką. Tylko i wyłącznie ona może o tym decydować.