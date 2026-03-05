4 zł tygodniowo przez rok !
Ajatollah Chomeini (1902–1989) pozdrawia wiernych
W 1953 r. CIA i MI6 zorganizowały zamach stanu na demokratycznie wybranego premiera Mohammada Mosaddegha. Pahlawi uświadomił sobie, że ceną jego przetrwania jest dostosowanie się do amerykańskiej doktryny wojennej na Bliskim Wschodzie, która zakładała otoczenie południowo-zachodniej granicy ZSRR murem prozachodniego aliansu Iranu z Turcją. Wojna Jom Kipur w 1973 r. przyniosła perskiemu reżimowi ogromne dochody z gwałtownego skoku cen ropy. Jednak szach musiał je przeznaczyć głównie na zakupy uzbrojenia od amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Dominuje opinia, że Reza Pahlawi modernizował kraj, lekceważąc jednocześnie tradycje i tożsamość religijną większości Irańczyków. Nie zgadzam się z tą opinią. To odkładanie reform socjalnych przyczyniło się do wybuchu rewolucji, a nie konflikt z duchowieństwem.
