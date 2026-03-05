To był lot, który nie miał prawa się udać – pojedynczy samolot nad okupowaną Europą i nad wrogą Wielką Brytanią. W maszynie jeden pilot z desperacką misją zakończenia w pojedynkę wojny na Zachodzie. 10 maja 1941 r., tuż po godz. 18, Rudolf Hess, zastępca Führera i jeden z jego najbliższych współpracowników, wsiadł do dwusilnikowego Messerschmitta Bf 110 na lotnisku Augsburg-Haunstetten. Nie miał eskorty, pozwolenia i żadnych gwarancji, że doleci żywy. Wiedział tylko jedno: że jeśli go zestrzelą, będzie to koniec. A jeśli doleci, to może zapisać się w historii jako ten, który ocalił Europę przed dalszym szaleństwem wojny.