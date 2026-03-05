Reklama

Akcja „N”: niemiecka opozycja, której nie było

Ucieczka Rudolfa Hessa do Anglii rozpaliła wyobraźnię dowódców z Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Skoro świat uwierzył, że w Niemczech istnieje rozłam, dlaczego nie wykorzystać tego do stworzenia całej sieci rzekomych organizacji opozycyjnych?

Publikacja: 05.03.2026 21:00

Tadeusz Żenczykowski wraz z żoną Daromiłą

Tadeusz Żenczykowski wraz z żoną Daromiłą

Foto: IPN

Grzegorz Cygonik

To był lot, który nie miał prawa się udać – pojedynczy samolot nad okupowaną Europą i nad wrogą Wielką Brytanią. W maszynie jeden pilot z desperacką misją zakończenia w pojedynkę wojny na Zachodzie. 10 maja 1941 r., tuż po godz. 18, Rudolf Hess, zastępca Führera i jeden z jego najbliższych współpracowników, wsiadł do dwusilnikowego Messerschmitta Bf 110 na lotnisku Augsburg-Haunstetten. Nie miał eskorty, pozwolenia i żadnych gwarancji, że doleci żywy. Wiedział tylko jedno: że jeśli go zestrzelą, będzie to koniec. A jeśli doleci, to może zapisać się w historii jako ten, który ocalił Europę przed dalszym szaleństwem wojny.

