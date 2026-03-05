Szkoda, że polskie media poświęciły tyle czasu i miejsca tej trywialnej prowokacji Czarzastego. Lider partii, która dołuje we wszystkich sondażach, postanowił wykorzystać swoją obecną pozycję polityczną, aby poprzez szkodliwą i niepotrzebną prowokację podnieść jej poparcie na bazie wrogich obecnej administracji amerykańskiej nastrojów w Polsce i Europie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty postawił ambasadora Stanów Zjednoczonych w niezwykle niezręcznej sytuacji, kiedy podczas zwołanej 2 lutego konferencji prasowej Czarzasty poinformował, że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. „Świat stanął na progu epokowej zmiany. Ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi niestety powoli w przeszłość. W polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła” – mówił do dziennikarzy marszałek Sejmu. I o ile oświadczenie, kogo uważa za godnego nagrodzenia Pokojowym Noblem, mieściło się jeszcze w obszarze jego własnych poglądów, do których ma pełne prawo, to już kolejne zdania mogły wzbudzić oburzenie w amerykańskiej ambasadzie.