Jimmy Carter: przerwana kariera marynarska

Trudne życie marynarza

Jimmy był bardzo wysportowany. Grał w szkolnej drużynie koszykówki i uczestniczył we wszelkich turniejach sportowych. Dołączył do organizacji młodzieżowej o nazwie Future Farmers of America. Tam nauczył się stolarstwa i obróbki drewna. Jak się okazało, ta wiedza przydała mu się w dwóch okresach życia. Po raz pierwszy, kiedy rozbudowywał własną farmę, po raz drugi zaś, gdy od 1984 r. wraz z żoną i 104 tys. wolontariuszy pomagał zbudować, wyremontować i naprawić 4390 domów w 14 krajach. Ale to nie praca na farmie była jego największym marzeniem. Chłopak z Georgii marzył o morzach, oceanach i odległych lądach. Pragnął wstąpić do Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. W tym celu w 1941 r. rozpoczął studia licencjackie z inżynierii w Georgia Southwestern College w Americus, w stanie Georgia. W następnym roku przeniósł się do Georgia Institute of Technology w Atlancie. Dobre wyniki pozwoliły mu się dostać w 1943 r. do Akademii Marynarki Wojennej.

Na początku lat 30. XX w. Carter senior popierał przez krótki czas liberalny Nowy Ład Franklina D. Roosevelta, ale do tego programu szybko zraziły go ograniczenia produkcyjne i kwotowe nałożone przez demokratów na rolnictwo, a w szczególności kontrola uboju trzody chlewnej i limity uprawy bawełny. Jako biznesmen związany z branżą rolną poniósł na tych regulacjach znaczne straty.

W ocenie wykładowców i przełożonych był dobrym studentem, ale jak na przyszłego dowódcę okrętu był postrzegany jako zbyt powściągliwy i cichy. Podczas studiów w akademii Jimmy poznał Rosalynn Smith, przyjaciółkę swojej siostry Ruth. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Pobrali się wkrótce po ukończeniu przez Jimmy’ego studiów w 1946 r., które zakończył z tytułem Bachelor of Science i stopniem podporucznika marynarki wojennej. Początkowo Rosalynn była gotowa iść za swoim Jimmym na koniec świata. Jednak życie z oficerem marynarki wojennej w służbie czynnej nie było takie proste. W ciągu siedmiu lat, od 1946 do 1953 roku, pięciokrotnie zmieniali mieszkanie. Jimmy był przydzielany do baz w Wirginii, na Hawajach, w Connecticut, Nowym Jorku i Kalifornii. W 1948 r. rozpoczął szkolenie oficerskie do służby na okrętach podwodnych na pokładzie USS „Pomfret”. W 1949 r. awansował do stopnia porucznika marynarki. Ale w miarę jak się rodzina powiększała, przeprowadzki zaczęły się stawać coraz bardziej uciążliwe. Pierwszy syn – Jack – urodził się w 1947 r., drugi – James Jr. – w 1950, trzeci zaś – Donnel – w 1952 r. Córka Amy, najmłodsze dziecko Jimmy’ego i Rosalynn Carterów, urodziła się dopiero w 1967 r. i była 20 lat młodsza od swojego najstarszego brata.

Trauma po Chalk River

Po II wojnie światowej amerykańskie siły zbrojne zaczęły się gwałtownie przeobrażać. Nastał czas zimnej wojny i era atomowa. W 1952 r. Jimmy Carter zgłosił się do programu szkoleniowego dla przyszłych oficerów pracujących na jeszcze wówczas niezbudowanych okrętach podwodnych o napędzie atomowym. Szkolenia prowadził kapitan Hyman G. Rickover. Prezydent Carter nazwał go po latach „drugą po ojcu najważniejszą osobą”, która ukształtowała jego charakter. Być może dlatego, że Rickover miał bardzo wysokie wymagania wobec swoich ludzi, a Carter lubił wyzwania. Po szkoleniu Jimmy został wysłany na okres trzech miesięcy do Oddziału Reaktorów Marynarki Wojennej Komisji Energii Atomowej w Waszyngtonie, podczas gdy Rosalynn przeniosła się z dziećmi do Schenectady w stanie Nowy Jork. 12 grudnia 1952 r. doszło do awarii eksperymentalnego reaktora NRX w laboratoriach Atomic Energy of Canada Chalk River Laboratories. Carter dostał rozkaz pokierowania amerykańską załogą ratunkową, która dołączyła do innych amerykańskich i kanadyjskich pracowników serwisowych, aby pomóc w zamknięciu reaktora. Każdy członek ekipy musiał się ubrać w specjalny strój ochronny i był opuszczany na kilka minut do napromieniowanego pomieszczenia. Lęk przed niewidzialnym niebezpieczeństwem wywarł ogromny wpływ na poglądy przyszłego prezydenta. Był jedynym szefem rządu, który miał wiedzę z fizyki jądrowej, ale też jedynym, który z tego powodu odczuwał przed nią ogromny respekt.

Swoją działalnością publiczną Jimmy Carter udowodnił, że jest gotów burzyć wszelkie podziały rasowe w Ameryce. Zresztą ta postawa nie dotyczy tylko Ameryki. Założona przez niego fundacja Carter Center walczy o prawa człowieka na całym świecie. Za swoje zasługi na tym polu Jimmy Carter został nagrodzony w 2002 r. Pokojową Nagrodą Nobla.

W marcu 1953 r. Carter rozpoczął sześciomiesięczny kurs w elektrowni jądrowej w Union College w Schenectady. Chciał pracować na pokładzie właśnie budowanego USS „Seawolf”, drugiego atomowego okrętu podwodnego USA. Jednak trauma po tym, co zobaczył w Chalk River, zaczęła narastać. Poza tym z Georgii przyszły złe wieści. Ojciec Jimmy’ego zmarł na raka trzustki i trzeba było podjąć decyzję, co dalej zrobić z jego plantacją orzeszków ziemnych.