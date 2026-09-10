Brygada Świętokrzyska: Czego zabrakło w liście prezydenta Nawrockiego?

W liście do uczestników obchodów 82. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej prezydent Karol Nawrocki napisał, że Narodowe Siły Zbrojne „walczyły przeciwko dwu wrogom”, a Brygada „chroniła rodaków przed Niemcami i ich kolaborantami, przed Sowietami i komunistycznymi dywersantami, wreszcie przed pospolitymi bandytami”. Kontrowersje związane z jej marszem na Zachód miały wynikać z „koniecznych kompromisów”. Kilka zdań dalej prezydent wezwał jednak do uczciwego poszukiwania prawdy, także tej niewygodnej.