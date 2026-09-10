Brygada Świętokrzyska: Czego zabrakło w liście prezydenta Nawrockiego?

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Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej podczas marszu przez Czechosłowację, 1945 r. W środkowym rzędzie siedzą od lewej: por. Zygmunt Borowiecki „Zygmunt”, mjr Stefan Marcinkowski „Poraj”, „Woronicz”; płk Antoni Szacki-Skarbek „Bohun”, „Dąbrowski”; mjr Władysław Milczarek „Wołyniak”, mjr Niedzielski, kpt. Bujakowski
W liście do uczestników obchodów 82. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej prezydent Karol Nawrocki napisał, że Narodowe Siły Zbrojne „walczyły przeciwko dwu wrogom”, a Brygada „chroniła rodaków przed Niemcami i ich kolaborantami, przed Sowietami i komunistycznymi dywersantami, wreszcie przed pospolitymi bandytami”. Kontrowersje związane z jej marszem na Zachód miały wynikać z „koniecznych kompromisów”. Kilka zdań dalej prezydent wezwał jednak do uczciwego poszukiwania prawdy, także tej niewygodnej.
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