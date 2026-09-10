Reklama

Brygada Świętokrzyska: Czego zabrakło w liście prezydenta Nawrockiego?

Czy formuła „koniecznych kompromisów” rzeczywiście opisuje zakres stosunków części NSZ i zaplecza Brygady z aparatem niemieckim?

Publikacja: 10.09.2026 22:00

Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej podczas marszu przez Czechosłowację, 1945 r. W środkowym rzędzie s

Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej podczas marszu przez Czechosłowację, 1945 r. W środkowym rzędzie siedzą od lewej: por. Zygmunt Borowiecki „Zygmunt”, mjr Stefan Marcinkowski „Poraj”, „Woronicz”; płk Antoni Szacki-Skarbek „Bohun”, „Dąbrowski”; mjr Władysław Milczarek „Wołyniak”, mjr Niedzielski, kpt. Bujakowski

Foto: Z zasobu IPN, sygn. IPN BU 024/132

Reklama

Krzysztof Żarnotal

W liście do uczestników obchodów 82. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej prezydent Karol Nawrocki napisał, że Narodowe Siły Zbrojne „walczyły przeciwko dwu wrogom”, a Brygada „chroniła rodaków przed Niemcami i ich kolaborantami, przed Sowietami i komunistycznymi dywersantami, wreszcie przed pospolitymi bandytami”. Kontrowersje związane z jej marszem na Zachód miały wynikać z „koniecznych kompromisów”. Kilka zdań dalej prezydent wezwał jednak do uczciwego poszukiwania prawdy, także tej niewygodnej.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama